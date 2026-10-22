Με τη φράση «τον ήπιαμε» σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καλογερόπουλος, την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, ασκώντας κριτική στους χειρισμούς της εξωτερικής πολιτικής.

Μιλώντας σε τηλεοπτικό πάνελ του MEGA, ο βουλευτής του Δυτικού Τομέα Αθηνών κλήθηκε να εξηγήσει το σχόλιό του, αλλά επέμεινε στην ίδια διατύπωση: «Τον ήπιαμε, ελληνικά το είπα».

Στη συνέχεια, άφησε αιχμές για τη στάση που είχε προηγηθεί, υποστηρίζοντας ότι «καθόμασταν και περιμέναμε για συγκεκριμένα πράγματα».

Ο κ. Καλογερόπουλος τόνισε ότι «η εξωτερική πολιτική είναι σοβαρή» και απέδωσε τη σημερινή κατάσταση σε αστοχίες, λέγοντας ότι «βρισκόμαστε όπου ο Τούρκος ζητάει έγγραφη ενημέρωση».