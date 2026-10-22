Σε μια νέα εποχή στρατηγικής συνεργασίας εισέρχονται Τουρκία και Καναδάς, μετά τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ στην Άγκυρα.

Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε «στρατηγική εταιρική σχέση», με επίκεντρο το εμπόριο, τις επενδύσεις, την άμυνα, την ασφάλεια και την ενέργεια.

Η επίσκεψη του Κάρνεϊ, η πρώτη διμερής επίσκεψη Καναδού πρωθυπουργού στην Τουρκία, πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Οτάβα επιχειρεί να περιορίσει την οικονομική εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω της εμπορικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ερντογάν: «Γεφυρώσαμε το μακροχρόνιο χάσμα μεταξύ Τουρκίας και Καναδά»

Κατά την κοινή παρουσία των δύο ηγετών στο προεδρικό μέγαρο της Άγκυρας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορικό βήμα για την εμβάθυνση των σχέσεων των δύο χωρών.

«Σήμερα, έχουμε γεφυρώσει το μακροχρόνιο χάσμα μεταξύ Τουρκίας και Καναδά. Τώρα, ξεκινάμε μια νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Καναδά», δήλωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος εξήρε τον Μαρκ Κάρνεϊ, χαρακτηρίζοντάς τον ηγέτη με «κοινή λογική και διορατικότητα» στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες φιλοδοξούν να αυξήσουν τον όγκο των διμερών εμπορικών συναλλαγών τους, αρχικά στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια και στη συνέχεια στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, από περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα.

Συμφωνίες για άμυνα, ενέργεια και αεροπορικές μεταφορές

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, υπουργοί των δύο κυβερνήσεων υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των αεροπορικών μεταφορών.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι η νέα στρατηγική εταιρική σχέση θα στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες και θα συνοδεύεται από τριετές σχέδιο δράσης.

Οι πυλώνες αυτοί αφορούν το εμπόριο και τις επενδύσεις, την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, καθώς και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των πολιτών των δύο χωρών.

«Έχουμε σπείρει τους σπόρους για κάτι καινούργιο: μια στρατηγική συνεργασία που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις μας, καθώς και μεγαλύτερη ασφάλεια και ευημερία για τους δύο λαούς μας», δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Όπως πρόσθεσε, με την κατάλληλη προσπάθεια η συνεργασία αυτή μπορεί να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί για τις επόμενες γενιές.

Ξεκινούν οι συνομιλίες για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

Σημαντικό βήμα για τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών αποτελεί η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Κάρνεϊ, διαπραγματευτές από τον Καναδά και την Τουρκία θα συναντηθούν τον επόμενο μήνα στην Άγκυρα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον πρώτο γύρο συνομιλιών.

Παράλληλα, η καναδική Export Development Canada και η τουρκική Eximbank πρόκειται να υπογράψουν νέα συμφωνία, η οποία θα διευκολύνει τη συνεργασία επιχειρήσεων των δύο χωρών σε επενδυτικά έργα σε τρίτες αγορές.

Η Τουρκία επιδιώκει να προσελκύσει νέες επενδύσεις, ιδιαίτερα στην αναπτυσσόμενη αμυντική της βιομηχανία, στην εξόρυξη και στα μεγάλα ενεργειακά έργα.

Πυρηνική ενέργεια, LNG και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεργασία στον ενεργειακό τομέα.

Σύμφωνα με τουρκική διπλωματική πηγή, οι αρμόδιοι υπουργοί των δύο χωρών θα εξετάσουν κοινές πρωτοβουλίες στην πυρηνική ενέργεια, στα κρίσιμα ορυκτά και στο υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Η Άγκυρα αναζητά διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη νέων πυρηνικών εγκαταστάσεων, καθώς σχεδιάζει την κατασκευή δεύτερου και τρίτου πυρηνικού σταθμού.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη πραγματοποιήσει συνομιλίες με την καναδική εταιρεία AtkinsRealis, την κορεατική Korea Electric Power Corporation και την κινεζική State Power Investment Corporation.

Η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Καναδάς ήρε το 2024 τους περιορισμούς στις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης οπτικής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Καναδάς αναζητά εναλλακτικές απέναντι στους δασμούς του Τραμπ

Η προσέγγιση με την Τουρκία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Μαρκ Κάρνεϊ για τη διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων του Καναδά.

Η κυβέρνηση της Οτάβας επιχειρεί να περιορίσει την εξάρτηση από την αμερικανική αγορά, καθώς οι εκτεταμένοι δασμοί που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει σοβαρές εμπορικές εντάσεις.

Παράλληλα, οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου που αμφισβητούν την κυριαρχία του Καναδά έχουν επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Παρά τις προσπάθειες διαφοροποίησης, σχεδόν το 70% των καναδικών εξαγωγών εξακολουθεί να κατευθύνεται στις ΗΠΑ.

Ο Κάρνεϊ έχει θέσει ως στόχο τον διπλασιασμό των εξαγωγών προς αγορές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο Καναδάς έχει υπογράψει περισσότερες από 20 εμπορικές συμφωνίες τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Ιανουάριο το Πεκίνο, επιδιώκοντας την αποκατάσταση των σχέσεων με την Κίνα.

Η επίσκεψη εκείνη οδήγησε σε συμφωνία για σημαντική μείωση δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα και στην ελαιοκράμβη.

«Γεωπολιτική ανάγκη» η προσέγγιση με την Τουρκία

Η καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Βατερλό, Μπέσμα Μομάνι, εκτίμησε ότι η επίσκεψη στην Τουρκία εξυπηρετεί και έναν ευρύτερο γεωπολιτικό στόχο.

«Αυτό το ταξίδι εντάσσεται στη γεωπολιτική αναγκαιότητα να δείξουμε στους Αμερικανούς ότι δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια περιμένοντάς τους», δήλωσε.

Παρότι οι οικονομικές σχέσεις Καναδά και Τουρκίας παραμένουν σχετικά περιορισμένες, το διμερές εμπόριο έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 50% την τελευταία πενταετία.

Η Τουρκία αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,3% του συνολικού εμπορίου αγαθών του Καναδά, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται σε περίπου 4,34 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια, δηλαδή 3,09 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Ο Καναδάς εξάγει κυρίως φακές, αεροσκάφη και ηλεκτρονικά προϊόντα στην Τουρκία, ενώ εισάγει μεταξύ άλλων ιατρικές συσκευές, αλιευτικά σκάφη, κινητήρες αεροσκαφών και κοσμήματα.

Οι επικρίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία

Η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων συνοδεύεται και από προβληματισμούς σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.

Η αντιμετώπιση της τουρκικής αντιπολίτευσης από την Άγκυρα και οι συλλήψεις μελών της κοινότητας LGBTQ+ έχουν προκαλέσει διεθνείς επικρίσεις.

Η καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ, Άννα Αγαθαγγέλου, επισήμανε ότι ο Κάρνεϊ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αναζήτηση νέων οικονομικών ευκαιριών και στη διατήρηση της διεθνούς εικόνας του Καναδά ως χώρας που υπερασπίζεται την ισότητα.

Από την πλευρά της, η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει τις καταγγελίες περί πολιτικά υποκινούμενων δικαστικών διώξεων, υποστηρίζοντας ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα.

Επόμενος σταθμός η Κωνσταντινούπολη

Η επίσκεψη του Μαρκ Κάρνεϊ στην Τουρκία θα συνεχιστεί αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, με επαφές στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Καναδός πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με σημαντικούς Τούρκους επιχειρηματίες και επενδυτές, επιδιώκοντας να μετατρέψει τις πολιτικές συμφωνίες σε συγκεκριμένες οικονομικές συνεργασίες.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η αναβάθμιση των σχέσεων Άγκυρας και Οτάβας αποτυπώνει την προσπάθεια των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ να ενισχύσουν την οικονομική και αμυντική τους συνεργασία, σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στο διεθνές εμπόριο.