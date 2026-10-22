Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να πραγματοποιούν τη μεγάλη δοκιμαστική πρόβα. Η κυκλοφορία στη λεωφόρο Μουδανιών διεκόπη από νωρίς το πρωί έως το μεσημέρι, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της πρόβας.



Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας επιλέγεται σταθερά, καθώς τα στρατιωτικά οχήματα είναι ογκώδη και πολυάριθμα, ενώ η μεγάλη ευθεία του δρόμου διευκολύνει την πλήρη παράταξη των σχηματισμών.

Η φετινή παρέλαση αναμένεται να προσφέρει ένα επιβλητικό θέαμα στους πολίτες, περιλαμβάνοντας σύγχρονα άρματα μάχης, εξειδικευμένα στρατιωτικά οχήματα, καθώς και πολυμελή πεζοπόρα τμήματα και τοπικούς συλλόγους.

Η δοκιμαστική διαδικασία καλύπτεται με ζωντανή εικόνα, μεταφέροντας τον παλμό των προετοιμασιών.

Δείτε το βίντεο από το TikTok:

Ξεχωριστή στιγμή των εκδηλώσεων θα αποτελέσει η καθιερωμένη αεροπορική επίδειξη από την ομάδα μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».



Ο έμπειρος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας θα σκίσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης εκτελώντας εντυπωσιακούς ελιγμούς, ενώ θα απευθύνει και το συγκινητικό μήνυμα προς τον ελληνικό λαό.