Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να πραγματοποιούν τη μεγάλη δοκιμαστική πρόβα. Η κυκλοφορία στη λεωφόρο Μουδανιών διεκόπη από νωρίς το πρωί έως το μεσημέρι, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της πρόβας.

Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας επιλέγεται σταθερά, καθώς τα στρατιωτικά οχήματα είναι ογκώδη και πολυάριθμα, ενώ η μεγάλη ευθεία του δρόμου διευκολύνει την πλήρη παράταξη των σχηματισμών.

Η φετινή παρέλαση αναμένεται να προσφέρει ένα επιβλητικό θέαμα στους πολίτες, περιλαμβάνοντας σύγχρονα άρματα μάχης, εξειδικευμένα στρατιωτικά οχήματα, καθώς και πολυμελή πεζοπόρα τμήματα και τοπικούς συλλόγους.

Η δοκιμαστική διαδικασία καλύπτεται με ζωντανή εικόνα, μεταφέροντας τον παλμό των προετοιμασιών.

Δείτε το βίντεο από το TikTok:

Ξεχωριστή στιγμή των εκδηλώσεων θα αποτελέσει η καθιερωμένη αεροπορική επίδειξη από την ομάδα μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».

Ο έμπειρος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας θα σκίσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης εκτελώντας εντυπωσιακούς ελιγμούς, ενώ θα απευθύνει και το συγκινητικό μήνυμα προς τον ελληνικό λαό.