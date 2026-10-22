Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο που αφορά την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να περιορίσει τους νέους, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις προωθούμενες ρυθμίσεις δεν βρίσκεται το πραγματικό ενδιαφέρον για την προστασία των παιδιών.

«Θέλετε να περιορίσετε τους νέους και τις νέες που σας έχουν καταλάβει και δεν μπορείτε να τους κρυφτείτε, οπότε σκεφτήκατε να τους “βάλετε στον γύψο”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Πλεύση Ελευθερίας είχε προτείνει να προσκληθούν νέοι στη Βουλή προκειμένου να ακουστούν οι απόψεις τους για το νομοσχέδιο, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση.

«Πολύ σύντομα τελειώνουν οι ημέρες σας στην εξουσία»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε την κριτική της, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών και έχει υπονομεύσει τις προοπτικές τους για το μέλλον.

Όπως υποστήριξε, οι νέοι βρίσκουν την κυβέρνηση απέναντί τους στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή. «Τα παιδιά σάς έχουν απέναντι στην προσπάθειά τους να ονειρευτούν και να ζήσουν μια αξιοβίωτη ζωή», σημείωσε.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενη στα κυβερνητικά έδρανα, δήλωσε: «Όμως θα τη ζήσουν τη ζωή αυτή που αξίζουν, γιατί πάρα πολύ σύντομα τελειώνουν οι ημέρες σας στην εξουσία και πάρα πολύ σύντομα θα αναπνεύσει η κοινωνία».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκαθάρισε ότι το κόμμα της βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών, των μαθητών και των φοιτητών, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στη Νέα Δημοκρατία να τους «βάλει στον γύψο».

Αναφέρθηκε, μάλιστα, στις κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών της προηγούμενης ημέρας, λέγοντας ότι έστειλαν «ένα μήνυμα δυναμισμού, διεκδίκησης, αισιοδοξίας».

Επίθεση στον Άκη Σκέρτσο με αναφορές στα Τέμπη

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε η παρέμβασή της και όταν απευθύνθηκε στον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, επαναφέροντας τις καταγγελίες της για τη διαχείριση του τόπου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

«Πού ήταν κ. Σκέρτσο η ευαισθησία σας για τα παιδιά και για τα θύματα, όταν σας έστελνε σε εσάς προσωπικά e-mail ο Τριαντόπουλος στις 9 Μαρτίου του 2023 για το μπάζωμα;», διερωτήθηκε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε επίσης στην πρώην υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη, ασκώντας κριτική στη στάση της απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων.

Κατά την τοποθέτησή της, επανέλαβε τους ισχυρισμούς της για τη μεταφορά στοιχείων και ανθρώπινων υπολειμμάτων από τον χώρο της τραγωδίας, συνδέοντας το ζήτημα με την κυβερνητική ευαισθησία για την προστασία των παιδιών.

«Τότε δεν είχαν σημασία τα παιδιά κ. Σκέρτσο; Φυσικά δεν είχανε», ανέφερε.

«Στα σχολεία καταρρέουν ταβάνια και δεν υπάρχουν καθηγητές»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέκτεινε την κριτική της και στην κατάσταση που επικρατεί στην εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για την προστασία των ανηλίκων μέσω της απαγόρευσης των social media, ενώ παραμένουν σοβαρά προβλήματα στις σχολικές υποδομές.

Έκανε λόγο για περιστατικά πτώσης τμημάτων οροφής σε σχολεία, τραυματισμούς μαθητών από ακατάλληλες εγκαταστάσεις και ελλείψεις εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εξαγορά ιδιωτικών σχολείων από επενδυτικά κεφάλαια, διατυπώνοντας αιχμές για φερόμενες επιχειρηματικές διασυνδέσεις με την οικογένεια του πρωθυπουργού.

Επικαλέστηκε ακόμη περιστατικά εκκένωσης και διακοπής λειτουργίας σχολείων στη Γκράβα και στον Κολωνό εξαιτίας απειλών για έκρηξη.

«Εσείς θα προστατέψετε τα παιδιά; Όχι βέβαια», κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αμφισβητώντας την αξιοπιστία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.