Δύο ημέρες πριν από έκρηξη της Αίτνας είχαν επισκεφθεί το ηφαίστειο ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου, κατά τη διάρκεια κοινού τους ταξιδιού στη Σικελία. Την αποκάλυψη έκανε ο ηθοποιός, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία που είχε τραβήξει η σύντροφός του.

Το στιγμιότυπο ανέβηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και συνοδεύτηκε από μια λεζάντα στην οποία ο Πασχάλης Τσαρούχας αναφέρθηκε τόσο στο ηφαίστειο όσο και στη σχέση του με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

«Τραβηγμένη από την υπέροχη γυναίκα μου Κατερίνα Νοτοπούλου στην Αίτνα, δύο ημέρες πριν την έκρηξη του ηφαιστείου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η φωτογραφία προέρχεται από παλαιότερο ταξίδι του ζευγαριού στην Ιταλία. Ο ηθοποιός δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς επισκέφθηκαν την Αίτνα ούτε σε ποια από τις εκρήξεις του ηφαιστείου αναφέρεται.

Οι εκρήξεις της Αίτνας το καλοκαίρι του 2026

Το ηφαίστειο της Αίτνας, ένα από τα πιο ενεργά της Ευρώπης, παρουσίασε επανειλημμένα εκρηκτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2026.

Τον Αύγουστο σημειώθηκαν επεισόδια με εκπομπές ηφαιστειακής τέφρας, πίδακες λάβας και ροές στις πλαγιές του ηφαιστείου, ενώ η δραστηριότητα επηρέασε και τις αεροπορικές μετακινήσεις στην περιοχή της Κατάνιας.

Στις 16 Αυγούστου καταγράφηκε νέο επεισόδιο έντονης δραστηριότητας στον κρατήρα Voragine. Ωστόσο, από τη δημοσίευση του Πασχάλη Τσαρούχα δεν προκύπτει αν η φωτογραφία τραβήχτηκε εκείνη την περίοδο ή σε κάποια άλλη χρονική περίοδο μέσα στο καλοκαίρι.

Η φωτογραφία με την οποία δημοσιοποίησε τη σχέση τους

Η νέα ανάρτηση έρχεται λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη δημόσια επιβεβαίωση της σχέσης του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου.

Στις 10 Οκτωβρίου 2026, ο ηθοποιός είχε δημοσιεύσει στο Instagram κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με μια προσωπική αφιέρωση προς τη σύντροφό του.

«Κατερίνα μου. Ζωή μου. Ευτυχία μου», είχε γράψει τότε.

Με τη νέα φωτογραφία από την Αίτνα, ο Πασχάλης Τσαρούχας μοιράστηκε ακόμη ένα στιγμιότυπο από τον χρόνο που περνά με την Κατερίνα Νοτοπούλου, αυτή τη φορά από ταξίδι τους εκτός Ελλάδας.