«Ατυχή» χαρακτήρισε ο Δημήτρης Καλογερόπουλος την έκφραση «τον ήπιαμε», την οποία χρησιμοποίησε σε τηλεοπτική συζήτηση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Με ανάρτησή του στα social media, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε διευκρινίσεις, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτησή του.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η διατύπωση δεν αποτυπώνει ούτε την εθνική θέση ούτε την πεποίθησή του για τις διπλωματικές και γεωστρατηγικές δυνατότητες της Ελλάδας. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

«Η ατυχής διατύπωσή μου δεν αναιρεί τη σταθερή προσήλωσή μου στην εθνική γραμμή», υπογράμμισε.

Από την αιχμηρή δήλωση στις διευκρινίσεις

Η ανάρτηση ακολούθησε την εμφάνισή του σε πρωινή εκπομπή του MEGA News, όπου σχολίασε με τη φράση «τον ήπιαμε» την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε, είχε επιμείνει: «Τον ήπιαμε, ελληνικά το είπα». Στην ίδια συζήτηση άφησε αιχμές για τους χειρισμούς που προηγήθηκαν, λέγοντας ότι «καθόμασταν και περιμέναμε για συγκεκριμένα πράγματα».

Στη νεότερη τοποθέτησή του, ο κ. Καλογερόπουλος τόνισε ότι, κατά την ελληνική θέση, το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Επικαλέστηκε επίσης την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, τη συμφωνία για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο και τις ενεργειακές συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Καλογερόπουλου

«Σε πρωινή εκπομπή του MEGA News, χρησιμοποίησα μία ατυχή έκφραση, αναφερόμενος στο παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο. Δεν αποτυπώνει ούτε την εθνική μας θέση ούτε την πεποίθησή μου ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά διπλωματικά και γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα.

Η εθνική μας θέση είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη: το ψευδεπίγραφο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι αντίθετο προς τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, τη γεωγραφία και τη λογική.

Η κυβέρνηση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σε διπλωματικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, αξιοποιώντας τις διεθνείς συμμαχίες και τη θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων.

Μετά από πολλές δεκαετίες ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάμεις μας όσο ποτέ άλλοτε και είναι σήμερα σε θέση να αποτρέψουν οποιαδήποτε απειλή. Επίσης, η υπογραφή συμφωνίας για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο υπερκάλυψε την περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου. Οι συμφωνίες με ενεργειακούς κολοσσούς των ΗΠΑ για έρευνες το ανατρέπουν στην πράξη.

Στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής κυριαρχίας έχουμε σοβαρότητα, θεσμική υπευθυνότητα και καθαρό λόγο. Η ατυχής διατύπωσή μου δεν αναιρεί τη σταθερή προσήλωσή μου στην εθνική γραμμή, στην προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και στην υπεράσπιση των συμφερόντων της πατρίδας μας».