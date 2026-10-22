Ο ΟΦΗ το ήθελε πολύ αλλά η Λεβερκούζεν είναι πολύ πιο δυνατή και πήρε τη νίκη με 2-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 3η αγωνιστική του Europa League, χάρη σε δύο γκολ του Χόφμαν στο πρώτο ημίχρονο.

Οι Γερμανοί ήταν αυτοί που πήραν την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά, οι Κρητικοί όμως ήταν αυτοί που θα μπορούσαν να πάρουν το προβάδισμα στο 11′ με το διαγώνιο σουτ του Νους αλλά ο Μπλάσβιχ απέκρουσε και παραχώρησε κόρνερ, από το οποίο δεν προέκυψε κάτι καλό.

Λίγα λεπτά μετά, στο 19′, ήρθε η πρώτη προσπάθεια και των φιλοξενούμενων με το δυνατό σουτ του Χόφμαν που απέκρουσε ο Λίλο, ο οποίος είπε «όχι» στον ίδιο παίκτη και στο 29′, στο πλασέ που επιχείρησε, με τον Κρίζμανιτς στη συνέχεια να απομακρύνει στην προσπάθεια του Σικ.

Στο επόμενο λεπτό ήταν η σειρά του Φερνάντες να δοκιμάσει το πόδι του πιάνοντας δυνατό σουτ αλλά ο Λίλο αντέδρασε και πάλι σωστά, ο οποίος στο 33′ νίκησε και τον Τίλμαν που βγήκε απέναντί του μετά τις κόντρες σε προσπάθεια του Σικ.

Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ ήταν πρωταγωνιστής για την ομάδα του και απέκρουσε, με δυσκολία, και το σουτ του Μορέιρα στο 35′, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα όμως στο πλασέ του Χόφμαν στην επαναφορά για το 0-1. Σκορ που δεν έμεινε για πολύ, καθώς στο 38′ ο ίδιος παίκτης με σουτ εκτός περιοχής βρήκε ξανά δίχτυα, γράφοντας το 0-2.

Ο Χόφμαν πήγε για γκολ και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 50′, όταν απέφυγε Ντίκμαν και Κωστούλα και έκανε το πλασέ, αλλά ο Λίγο απέκρουσε και στο 61′ ο Χρήστος Κόντης έκανε την πρώτη αλλαγή, βάζοντας τον Φούντα στη θέση του Κόντρο.

Ο ΟΦΗ ήταν φανερό ότι ήθελε πολύ να βρει τον τρόπο για να ξαναμπεί στο παιχνίδι αλλά φανερό ήταν και το γεγονός ότι δεν μπορούσε καθώς η Λεβερκούζεν είναι πολύ πιο δυνατή ομάδα και θα μπορούσε να πετύχει κι άλλο γκολ στα τελευταία λεπτά αλλά ο Λίλο ήταν εξαιρετικός.

ΟΦΗ (Κόντης): Λίλο, Κωστούλας (83′ Γκονσάλες), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (72′ Αποστολάκης), Αθανασίου, Αϊτόρ (72′ Θεοδοσουλάκης), Νους (83′ Σιτμαλίδης), Κόντρο (61′ Φούντα).

Λεβερκούζεν (Μαρτίνες): Μπλάσβιχ, Λούκας Βάσκες (74′ Ταπσόμπα), Κουάνσα, Μπαντέ, Μεντίνα (63′ Γκουτιέρες), Τίλμαν (74′ Ντιαμπί), Αλέις Γκαρσία, Μορέιρα, Φερνάντες, Χόφμαν (63′ Μάσα), Σικ (63′ Τέλα).