Η δημοσκόπηση που διενήργησε η Pulse για τον ΣΚΑΪ δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη με σημαντική διαφορά, ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο με 3,5 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ που «κλειδώνει» την τρίτη θέση.\n\n\n\nΣύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, τα κόμματα λαμβάνουν:\n\n\n\nΝέα Δημοκρατία: 30%\n\n\n\nΕΛΑΣ: 16,5%\n\n\n\nΠΑΣΟΚ: 13%\n\n\n\nΕλληνική Λύση: 7,5%\n\n\n\nΚΚΕ: 6,5%\n\n\n\nΠλεύση Ελευθερίας: 5,5%\n\n\n\nΕλπίδα για τη Δημοκρατία: 4%\n\n\n\nΦωνή Λογικής: 3,5%\n\n\n\nΜέΡΑ 25: 3%\n\n\n\nΣΥΡΙΖΑ: 2,5%\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nΣύμφωνα με την πρόθεση, τα κόμματα λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:\n\n\n\nΝέα Δημοκρατία: 26%\n\n\n\nΕΛΑΣ: 14,5%\n\n\n\nΠΑΣΟΚ: 11%\n\n\n\nΕλληνική Λύση: 6,5%\n\n\n\nΚΚΕ: 6%\n\n\n\nΠλεύση Ελευθερίας: 5%\n\n\n\nΕλπίδα για τη Δημοκρατία: 3,5%\n\n\n\nΦωνή Λογικής: 3%\n\n\n\nΜέΡΑ 25: 2,5%\n\n\n\nΣΥΡΙΖΑ: 2%\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nΕπίσης, ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός, τα σκήπτρα διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το 29% των απαντήσεων, ποσοστό ανάλογο με εκείνο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο στη δεύτερη θέση είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 16%, επίσης με πσοοστό ανάλογο της ΕΛ.Α.Σ. Στην τρίτη θέση είναι ο «κανένας» με 11% και στην τέταρτη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης, με 8%.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n