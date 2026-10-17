Πάνω από ένας στους τέσσερις πολίτες στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με τη χώρα να καταγράφει μάλιστα επιδείνωση το 2025 και να παραμένει στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 27,5% το 2025 από 26,9% το 2024, δηλαδή κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. Η Ελλάδα εμφάνισε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. μετά τη Βουλγαρία με 29%, ενώ ακολούθησε η Ρουμανία, η οποία βρέθηκε στην τρίτη θέση με ποσοστό 27,4%.

Ακόμη πιο έντονες είναι οι πιέσεις σε ορισμένες ελληνικές περιφέρειες. Από τις 24 περιφέρειες της Ε.Ε. στις οποίες τουλάχιστον το 31,5% του πληθυσμού βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2025, οι τέσσερις βρίσκονται στην Ελλάδα.

Τη δυσμενέστερη εικόνα εμφανίζει η Πελοπόννησος, όπου ο δείκτης φτάνει στο 38,1%, και ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά με 35,7%, η Κεντρική Μακεδονία με 33% και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 31,6%.

Τα στοιχεία δείχνουν παράλληλα μεγάλες αποκλίσεις στο εσωτερικό της χώρας. Ενδεικτικά, στην Κρήτη ο αντίστοιχος δείκτης περιορίζεται στο 18,2%, σημαντικά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ στη Θεσσαλία διαμορφώνεται στο 30,5%.

Η εικόνα στην Ε.Ε.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 20,9% του συνολικού πληθυσμού, βρίσκονταν το 2025 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το ποσοστό υποχώρησε οριακά από το 21% το 2024, σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου καταγράφηκε αύξηση.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις εντοπίζονται κυρίως στη νότια και ανατολική Ευρώπη, αλλά και στις απομακρυσμένες περιφέρειες της Ε.Ε. Στις 24 περιφέρειες με ποσοστό τουλάχιστον 31,5% περιλαμβάνονται πέντε περιφέρειες της Ισπανίας, από τέσσερις σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ιταλία, τρεις υπερπόντιες περιφέρειες της Γαλλίας και δύο της Ρουμανίας.

Στην κορυφή βρίσκεται η Γαλλική Γουιάνα με 54,8%, ενώ ακολουθούν η Καλαβρία με 45,3%, η Σικελία με 44%, η ισπανική Μελίγια με 43,7% και η Ρεϊνιόν με 42,3%.

Στον αντίποδα, σε 24 περιφέρειες της Ε.Ε. λιγότερο από το 13% του πληθυσμού κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, αποτυπώνοντας το μεγάλο χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες ως προς το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης, με τις νότιες και ανατολικές περιφέρειες να εμφανίζουν μεγαλύτερη έκθεση στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.