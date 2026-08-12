Κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ, με χρόνο 1:53.81, ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης.

Στον ημιτελικό της Τρίτης (11/8) ο 21χρονος κολυμβητής είχε εξασφαλίσει την πρόκριση για τον τελικό κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ και μία μετά το κατέρριψε καταφέρνοντας να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο.

Με χρόνο 1:53.81 ο Σίσκος τερμάτισε πίσω μόνο από τον Χούμπερτ Κος, ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, «κατεβαίνοντας» για πρώτη φορά κάτω από το 1′ 54”.

Με ένα πολύ δυνατό τελευταίο 50άρι, ο Σίσκος άφησε πίσω του τον Τόμας Τσέκον από την Ιταλία και τον Ρόμαν Μιτιούκοφ από την Ελβετία και κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, το οποίο είναι το πρώτο για την Ελλάδα στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.