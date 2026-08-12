Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή ένας άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι έπειτα από δάγκωμα καρχαρία στα ανοιχτά της νότιας ακτής της Ιρλανδίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/8), περίπου έξι χιλιόμετρα από το Ram Head, κοντά στο Ardmore της κομητείας Γουότερφορντ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πέντε άτομα είχαν βγει στη θάλασσα με μικρό αλιευτικό σκάφος για ψάρεμα όταν ένας από τους επιβαίνοντες δέχθηκε την επίθεση.

Για την επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκε ελικόπτερο της Ιρλανδικής Ακτοφυλακήςκαθώς και σωστικά σκάφη.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με βαρούλκο στο ελικόπτερο της Ακτοφυλακής και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κορκ. Εκεί παραδόθηκε στους γιατρούς της HSE, ενώ παραμένει νοσηλευόμενος. Κανένας από τους υπόλοιπους τέσσερις επιβαίνοντες του σκάφους δεν τραυματίστηκε.

Man taken to hospital after being bitten by shark https://t.co/jsfjRVG8sf — BBC News (World) (@BBCWorld) August 12, 2026

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που καταγράφεται περιστατικό δαγκώματος καρχαρία στα ανοικτά της Ιρλανδίας. Το 2018, άνδρας από το Μπέλφαστ είχε δεχθεί δάγκωμα από γαλάζιο καρχαρία, τον οποίο είχε προηγουμένως πιάσει με καλάμι και προσπαθούσε να ανεβάσει στο σκάφος.