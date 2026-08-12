Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3 μ.μ. της Τετάρτης 12 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα Πολυγύρου, στη Χαλκιδική, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα.



Η φωτιά προκάλεσε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής, με 45 πυροσβέστες να επιχειρούν επί του πεδίου, συνοδευόμενους από δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Από αέρος, συνέδραμαν έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ ο δήμος Πολυγύρου ενίσχυσε το έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.



Καθόλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, επιτρέποντας τον συντονισμό των δυνάμεων και την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν εξάρσεων. Σύμφωνα με τις αρχές, από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές, ενώ η περιοχή βρισκόταν την ημέρα εκείνη σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).



Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποφυγή αναζωπυρώσεων, καθώς οι καιρικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής ευνοούν την ταχεία εξάπλωση τυχόν νέας εστίας.



Στο πεδίο παραμένουν και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Για την αεροπυρόσβεση συνέδραμαν έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).