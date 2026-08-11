Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται η Χαλκιδική την Τετάρτη 12 Αυγούστου εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Κουφίδη, τίθεται σε ισχύ προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς αλλά και κάθε τύπου τροχοφόρα σε ευάλωτες δασικές περιοχές του νομού.



Τα μέτρα περιορισμού ισχύουν από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ και αφορούν συγκεκριμένες ζώνες στους δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Η απόφαση ελήφθη καθώς ο Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς για την περιοχή ανέρχεται στην κατηγορία 3.



Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και να αποφεύγουν κάθε επικίνδυνη ενέργεια.

Μπλόκο σε πεζούς και οχήματα στους δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απαγόρευση ισχύει στις εξής περιοχές: Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου. Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά. Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).



Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.



Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με το Voria.gr