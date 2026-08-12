Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται πλέον οι αρχές στο Μαρόκο, καθώς προχώρησαν άμεσα στη λήψη αυστηρών μέτρων για την αποτροπή μιας νέας μαζικής εισβολής μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Η έκτακτη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας κρίθηκε επιβεβλημένη μόλις εντοπίστηκε ένα νέο και ιδιαίτερα επικίνδυνο κύμα παραπληροφόρησης στα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι μαροκινές αρχές διαβεβαιώνουν ότι παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση και επεμβαίνουν αποφασιστικά, προκειμένου να αποτρέψουν συντονισμένες απόπειρες παράνομης παραβίασης των συνόρων της περιοχής, οι οποίες τροφοδοτούνται συστηματικά από ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο.

Πάνω από μία εβδομάδα τώρα, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο λένε πως το συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ και τη Θέουτα «θα ανοίξει» τη 15η Αυγούστου, μια «ημέρα αργίας στην Ισπανία».



Οι αναρτήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα αφότου περίπου 72.000 μετανάστες εισήλθαν παράνομα σε διάστημα ημερών στα τέλη Ιουλίου στη Θέουτα, ένας αριθμός ρεκόρ για ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Εβδομήντα χιλιάδες άνθρωποι απελάθηκαν πίσω στο Μαρόκο, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.



«Όλα τα αναγκαία μέτρα ελήφθησαν για να αποτραπεί κάθε απόπειρα παράνομης διέλευσης και να εμποδιστεί κάθε πρόσωπο που επιδιώκει να συμμετάσχει σε αυτήν», δήλωσε ο Ρασίντ ελ Χαλφί, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών του Μαρόκου.



Το υπουργείο διευκρινίζει πως έχει «εντοπίσει τις τελευταίες ημέρες πως κυκλοφορούν δημοσιεύσεις και ανώνυμα μηνύματα σε ορισμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποκινούν στην οργάνωση αποπειρών μαζικής και παράνομης διέλευσης προς τη Θέουτα και τη Μελίγια», τον άλλο ισπανικό θύλακα που βρίσκεται σε απόσταση 400 χλμ ανατολικά.



Τα πρόσωπα που διακινούν αυτές τις αναρτήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη.

Μια «ομάδα ατόμων» που βαρύνονται με υποψίες ότι εμπλέκονται συνελήφθη και σε βάρος της διενεργείται έρευνα, επισήμανε ο Χαλφί, σε μια ανακοίνωση που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων MAP.



Μετά την πρωτοφανή μαζική εισροή μεταναστών προς τη Θέουτα, περίπου 2.000 άνθρωποι, εκ των οποίων περισσότεροι από 1.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι, παρέμειναν στην περιοχή, σύμφωνα με τη διοίκηση του ισπανικού θύλακα.



Το μαροκινό υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε «τις ισπανικές αρχές (…) να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επιταχύνουν τις διαδικασίες επιστροφής» αυτών των ανηλίκων.



Αυτή η μεταναστευτική κρίση είχε ως αποτέλεσμα να ανασυρθούν 11 νεκροί από τη μαροκινή πλευρά, σύμφωνα με το Ραμπάτ. Από την ισπανική πλευρά, τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με ισπανική επιτροπή ειδικών στην ιατροδικαστική.



Όπως πολλές μαροκινές ΜΚΟ αναφέρουν, μεταξύ των οποίων και η Μαροκινή Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (AMDH), τουλάχιστον 141 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας διέλευσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.