Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στα 200μ. ύπτιο και στις δηλώσεις του τόνισε πως το ήθελε για όλους τους Έλληνες.

Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής ήταν εκπληκτικός και στον τελικό καθώς έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ καταρρίπτοντας αυτό που είχε κάνει μία μέρα νωρίτερα στον ημιτελικό, εξασφαλίζοντας το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Σίσκος ήταν συγκινημένος στην απονομή και στις δηλώσεις του δεν έκρυψε τη χαρά του, λέγοντας πως έπρεπε να κάνει κατάθεση ψυχής και το έκανε, έχοντας στο μυαλό του όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες.

«Κατάλαβα στα τελευταία μέτρα ότι έβγαινα πάρα πολύ γρήγορα. Είδα και τους υπόλοιπους αθλητές και κατάλαβα ότι έπρεπε να δώσω κατάθεση ψυχής. Το έκανα. Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες και ήθελα να φέρω το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα, ώστε να συνεχίσουμε έτσι δυνατά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι’ αυτό», ήταν τα λόγια του Σίσκου.