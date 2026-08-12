Τέσσερα άτομα Ρομά, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές στην Πάτρα για την κλοπή καλωδίων συνολικής αξίας 10.000 ευρώ από εργοτάξιο στο Ρίο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου 2026, όταν οι κατηγορούμενοι μετέβησαν με αυτοκίνητο σε εργοτάξιο υπό κατασκευή κτιρίου, στο οποίο πραγματοποιούνται εργασίες για τα νέα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.

Οι δράστες φέρεται αρχικά να παραβίασαν τη σιδερένια πόρτα του εργοταξίου και στη συνέχεια να αφαίρεσαν επτά στροφεία καλωδίων, συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων αξιοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Σε βάρος των τεσσάρων, τριών ενήλικων Ρομά και του 16χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Τα πλήρη στοιχεία τους έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του αυτοκινήτου που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της κλοπής.

Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.