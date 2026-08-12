Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατο της 3χρονης κόρης της, η Μαρία Νάρεζ συνελήφθη στο Μεξικό, όπου φέρεται να κρυβόταν από τις αμερικανικές αρχές.

Η 48χρονη σήμερα γυναίκα κατηγορείται για τη δολοφονία της κόρης της, Κασάντρα Γουάιτ, τον Νοέμβριο του 1996 στο σπίτι της οικογένειας στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας. Σύμφωνα με τις αρχές, η Νάρεζ είχε χτυπήσει επανειλημμένα το παιδί και το είχε πετάξει με δύναμη πάνω σε τοίχο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η Νάρεζ, η οποία ήταν τότε 19 ετών και εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ, είχε υποστηρίξει στους ανακριτές ότι αντιμετώπιζε κατάθλιψη και έντονο άγχος και πως έχασε τον έλεγχο της κατάστασης όταν η κόρη της δεν ήθελε να κοιμηθεί.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που είχαν δοθεί τότε στις αρχές, η γυναίκα πήρε το παιδί από το κρεβάτι και το χτύπησε στον τοίχο, με το κεφάλι του να προσκρούει στην άκρη μιας πόρτας. Η 3χρονη φέρεται να είπε στη μητέρα της ότι πονούσε, ωστόσο στη συνέχεια πήγε για ύπνο.

Λίγο αργότερα, η Νάρεζ μετέφερε την κόρη της στο νοσοκομείο. Το παιδί έχασε τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Η μητέρα κατηγορήθηκε για την υπόθεση έναν χρόνο αργότερα. Ωστόσο, αφού δικαστής μείωσε την εγγύησή της στις 25.000 δολάρια, εξαφανίστηκε. Το 1997 εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος της και η ίδια εγκατέλειψε τις ΗΠΑ, παραμένοντας άφαντη για περίπου 30 χρόνια.

Η Εισαγγελία της κομητείας Τάραντ τόνισε ότι οι αρχές δεν σταμάτησαν ποτέ την προσπάθεια εντοπισμού της.

«Η Εισαγγελία δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια να φέρει τη Νάρεζ πίσω, ώστε να αντιμετωπίσει την κατηγορία εναντίον της και να λογοδοτήσει για τον θάνατο της κόρης της», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της.

Η Νάρεζ αναμένεται να εκδοθεί από το Μεξικό στην κομητεία Τάραντ του Τέξας, όπου θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για ανθρωποκτονία που, σύμφωνα με τις αρχές, επισύρουν ακόμη και τη θανατική ποινή.

Οι αμερικανικές αρχές ευχαρίστησαν την Interpol, τις μεξικανικές αρχές, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης και όλους τους ερευνητές και εισαγγελικούς λειτουργούς που συνέβαλαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή της.