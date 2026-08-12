Θέμα ωρών είναι η συμφωνία της ΑΕΚ με την Ιντερνασιονάλ για την παραχώρηση του Ελίασον, όπως τόνισε ο τεχνικός διευθυντής των Βραζιλιάνων, Άμπελ Μπράγκα.

Ο 30χρονος Σουηδός εξτρέμ, ως γνωστόν, δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς και στην Ένωση περίμεναν μια καλή πρόταση για να τον παραχωρήσουν. Μια πρόταση που ήρθε τελικά από τη Βραζιλία και συγκεκριμένα την Ιντερνασιονάλ.

Οι Βραζιλιάνοι προσφέρουν 300.000 ευρώ για τον δανεισμό του παίκτη για ένα χρόνο και παράλληλα οψιόν αγοράς του για 2,5 εκατ. ευρώ, με τις συζητήσεις να έχουν μπει στην τελική ευθεία.

«Η υπόθεση του Σουηδού παίκτη προχωράει καλά, βρίσκεται σε καλό δρόμο. Πιστεύω ότι το deal μπορεί να ολοκληρωθεί σήμερα. Είναι ένας παίκτης που μας έχει εντυπωσιάσει πολύ», είπε για το θέμα ο Άμπελ Μπράγκα, τεχνικός διευθυντής της Ιντερνασιονάλ.

Ο Ελίασον, ο οποίος ήταν εξαρχής θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία καθώς από εκεί κατάγεται η μητέρα του, έκλεισε τέσσερα χρόνια στην ΑΕΚ με απολογισμό 134 συμμετοχές, 13 γκολ και 30 ασίστ.