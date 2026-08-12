Οι μεταγραφές της ΑΕΚ ενόψει της νέας σεζόν δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, όπως τόνισε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στις δηλώσεις του πριν την έναρξη του Σούπερ Καπ με αντίπαλο τον ΟΦΗ.

Η Ένωση διεκδικεί τον πρώτο τίτλο της σεζόν, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος την περασμένη αγωνιστική περίοδο, η διοίκηση όμως δεν σκέφτεται μόνο το αγωνιστικό κομμάτι αλλά και τα μεταγραφικά, καθώς η ενίσχυση θα συνεχιστεί.

Αυτό τόνισε στις δηλώσεις του πριν την έναρξη του ματς στο Παγκρήτιο ο Ριμπάλτα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χωρίς όμως να αναφερθεί σε συγκεκριμένες θέσεις ή σε ονόματα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ριμπάλτα…

Για το γεγονός ότι το περσινό καλοκαίρι είχε πει πως χρειάζονται τρεις μεταγραφικές περίοδοι και αυτή είναι η τρίτη: «Ήταν μια καταπληκτική χρονιά. Έχουμε έναν στόχο απόψε. Ίσχυε ότι χρειαζόμασταν τρεις μεταγραφικές περιόδους για τις σωστές κινήσεις. Βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο, αλλά ας επικεντρωθούμε στον αποψινό τίτλο».

Για τις θέσεις στις οποίες θέλει να ενισχυθεί η ομάδα, ανεξάρτητα από τις αποχωρήσεις: «Ναι, δουλεύουμε, θα γίνουν μια με δύο κινήσεις ακόμα σε παίκτες που θα έρθουν και θα φύγουν. Δεν θα πω τις θέσεις, είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη».

Για το πόσο ικανοποιημένος είναι και για τους επόμενους στόχους μετά την ανανέωση τόσο του δικού του συμβολαίου όσο και του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029: «Είναι σημαντικό να είμαστε μέσα στις κορυφαίες ομάδες και να είμαστε μέσα στου στόχους μας. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στην Ευρώπη και να παίξουμε στο Champions League. Κοιτάμε το κάθε βήμα ξεχωριστά χωρίς μεγάλα λόγια».