Άμεση ήταν η κινητοποίηση ναυαγοσώστριας στην παραλία της Βάρης στη Σύρο, όταν μια 16χρονη τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από τον μώλο το απόγευμα της Τρίτης 11 Αυγούστου.

‘Οπως μεταδίδει το cyclades24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:45, με τη ναυαγοσώστρια Παρασκευή, από την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.), να αντιλαμβάνεται τι είχε συμβεί και να σπεύδει αμέσως προς το σημείο.

Χρησιμοποιώντας σανίδα διάσωσης, πλησίασε τη 16χρονη και, λόγω του τραυματισμού της, φρόντισε να ακινητοποιήσει τον αυχένα της με ειδικό αυχενικό κολάρο, προκειμένου να αποφευχθούν επιπλέον επιπλοκές κατά τη μετακίνησή της.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και ένας λουόμενος, με τη νεαρή να μεταφέρεται προσεκτικά στην παραλία. Εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την περαιτέρω φροντίδα και μεταφορά της.

Η 16χρονη είχε τις αισθήσεις της, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό.

Η γρήγορη αντίδραση και οι προσεκτικοί χειρισμοί της ναυαγοσώστριας συνέβαλαν ώστε η ανήλικη να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το νερό και να παραδοθεί στους διασώστες.

Η Παρασκευή έχει χρειαστεί να επέμβει και σε άλλα περιστατικά στο παρελθόν, δείχνοντας ετοιμότητα και ψυχραιμία σε καταστάσεις όπου απαιτείται άμεση αντίδραση