Τις διακοπές στην Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις πιο αγαπημένες της εμπειρίες στον πλανήτη η Βέρα Γουάνγκ, με την Αμερικανίδα σχεδιάστρια νυφικών δημιουργιών να μοιράζεται δημόσια τις αναμνήσεις της.

Η διεθνούς φήμης δημιουργός ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα στιγμιότυπο από το ταξίδι που πραγματοποίησε στη χώρα μας πριν από μία δεκαετία. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε, η ίδια φροντίζει να υπενθυμίζει την ιδιαίτερη σύνδεση που διατηρεί με τον ελληνικό προορισμό.

Η διαχρονική ελκυστικότητα του ελληνικού καλοκαιριού

Η αναφορά της Vera Wang έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά παράδοση εκπροσώπων της παγκόσμιας μόδας που επιλέγουν σταθερά την ηπειρωτική και νησιωτική χώρα για τις θερινές τους εξορμήσεις. Η συνήθεια αυτή καταγράφεται ήδη από την εποχή της Helena Rubinstein, όταν η πρωτοπόρος της βιομηχανίας καλλυντικών είχε βρεθεί στη Μύκονο, περιδιαβαίνοντας τα σοκάκια και γευματίζοντας στο λιμάνι δίπλα σε ντόπιους ψαράδες.

Η επιλογή της Αμερικανίδας σχεδιάστριας να επαναφέρει στο προσκήνιο φωτογραφικό υλικό από το παρελθόν επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση που ασκεί το ελληνικό τοπίο στους εκπροσώπους του διεθνούς jet set.