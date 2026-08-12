Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες, στα Χανιά. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 132 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 109 γραμμάρια κάνναβης και ζυγαριά.

Η σύλληψη έγινε χθες Τρίτη 11.08.2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, όταν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προανάκρισης της Δίωξης για υπόθεση που αφορά εγκληματική ομάδα που διακινεί ναρκωτικά και τη σύλληψη ενός ημεδαπού, εντοπίσθηκε χώρος αποθήκευσης-συσκευασίας ναρκωτικών ουσιών εντός ενοικιαζόμενου δωματίου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων. Εκεί κατά τις απογευματινές ώρες χθες εντοπίσθηκε ο 26χρονος αλλοδαπός και πραγματοποιήθηκε έρευνα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.