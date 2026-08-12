Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στη Βολιβία, καθώς οι αρχές εντόπισαν 86,5 κιλά μαριχουάνας σε λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή της Σάο Πάολο.

Το πούλμαν ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Κοτσαμπάμπα, πριν από την αναμέτρηση με την Μπολίβαρ για τους «16» του Copa Sudamericana.

Οι οδηγοί συνελήφθησαν, ενώ η εταιρεία Buses Cosmos αντικατέστησε τόσο το λεωφορείο όσο και το προσωπικό, προκειμένου η βραζιλιάνικη ομάδα να συνεχίσει κανονικά τη μετακίνησή της. Η διοίκηση της Σάο Πάολο, διευκρίνισε ότι η αποστολή δεν είχε καμία απολύτως επαφή με το εν λόγω λεωφορείο.

Λίγο αργότερα, η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση πως «όλη η ευθύνη ανήκει στους οδηγούς του λεωφορείου» και πως την υπόθεση την χειρίζεται πλέον η αστυνομία.