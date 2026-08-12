Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τις κινήσεις των δύο ανδρών που κατηγορούνται για την κλοπή εκατοντάδων κιλών ψαριών από τις εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας του ΕΛΚΕΘΕ στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη, λίγο πριν από την επέμβαση του Λιμενικού.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη.

Στα πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος φαίνονται οι δύο άνδρες να κινούνται στις εγκαταστάσεις και, μόλις αντιλαμβάνονται ότι πλησιάζουν οι λιμενικές δυνάμεις, να επιβιβάζονται γρήγορα σε μηχανοκίνητο σκάφος και να απομακρύνονται.

Πίσω τους άφησαν ένα δεύτερο βοηθητικό σκάφος χωρίς μηχανή. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν βρεγμένα και χρησιμοποιημένα δίχτυα με ψάρια, καθώς και δύο σακούλες με πάγο, ενώ δίχτυα με αλιεύματα βρέθηκαν και μέσα σε ιχθυοκλωβό.

Η καταδίωξη και η σύλληψη

Η κινητοποίηση του Λιμενικού ξεκίνησε όταν υπάλληλος του ΕΛΚΕΘΕ ειδοποίησε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ότι δύο άτομα είχαν προσεγγίσει με δύο σκάφη τους ιχθυοκλωβούς και αφαιρούσαν ψάρια χρησιμοποιώντας δίχτυα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας, το σκάφος του Λιμενικού 414, το βοηθητικό του σκάφος, το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών και η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης.

Έπειτα από συντονισμένες αναζητήσεις, οι δύο άνδρες, ηλικίας 33 και 27 ετών, εντοπίστηκαν στο λιμανάκι της Αλμυρίδας την ώρα που επιχειρούσαν να ανελκύσουν το μηχανοκίνητο σκάφος.

Η σύλληψη του 33χρονου ήταν επεισοδιακή, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βούτηξε στη θάλασσα επιχειρώντας να διαφύγει. Τελικά παραδόθηκε και συνελήφθη, ενώ ο 27χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Πάνω από 200 κιλά ψάρια στο συγκεκριμένο περιστατικό

Από την επιχείρηση κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο σκάφη, δύο οχήματα, ένα τρέιλερ μεταφοράς σκάφους, δίχτυα και 210 κιλά τσιπούρας και λαβρακιού. Τα ψάρια επρόκειτο να παραδοθούν σε ευαγή ιδρύματα με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΛΚΕΘΕ.

Ωστόσο, η έρευνα των Αρχών δεν σταματά στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Από την εξέταση υλικού καμερών προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι τα ίδια δύο σκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί και σε δύο προηγούμενες κλοπές από τις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ. Στις υποθέσεις αυτές είχαν αφαιρεθεί ψάρια, κάμερες καταγραφής και άλλος εξοπλισμός.

Συνολικά, μαζί με τις δύο προηγούμενες υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση, εκτιμάται ότι η ποσότητα των ψαριών που αφαιρέθηκε ξεπερνά τα 850 κιλά.

Πάνω από 10.600 ευρώ η αξία των γνωστών κλοπιμαίων

Η συνολική ενδεικτική αξία των μέχρι στιγμής γνωστών κλοπιμαίων υπερβαίνει τα 10.600 ευρώ, χωρίς σε αυτό το ποσό να υπολογίζεται επιπλέον ποσότητα ψαριών που δεν έχει προσδιοριστεί, αλλά ούτε και οι υπόλοιπες ζημιές που έχουν προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.