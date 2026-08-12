Το κινητό τηλέφωνο του 34χρονου αστυνομικού, οι τελευταίες επικοινωνίες του και η διαδρομή που έκανε μετά την αποχώρησή από το σπίτι του το βράδυ της Κυριακής αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας για τον θάνατό του στον Άγιο Δημήτριο.

Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών προσπαθούν να συνθέσουν τις τελευταίες ώρες πριν από τον εντοπισμό του, αξιοποιώντας τα δεδομένα από το κινητό του και το υλικό που έχουν συγκεντρώσει από κάμερες ασφαλείας.

Μέσα από τα στοιχεία αυτά επιχειρείται να αποτυπωθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια η πορεία του 34χρονου μετά την έξοδό του από το σπίτι, αλλά και να διαπιστωθεί εάν υπήρξε κάποια συνάντηση ή επαφή με άλλο πρόσωπο.

Οι καταθέσεις από συναδέλφους και τη σύντροφό του

Στο πλαίσιο της έρευνας έγινε και έρευνα στην κατοικία του αστυνομικού. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν έχει προκύψει κάποιο εύρημα που να δίνει νέα κατεύθυνση στην υπόθεση.

Παράλληλα, έχουν καταθέσει συνάδελφοί του από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, καθώς και ο αστυνομικός με τον οποίο είχε υπηρετήσει μαζί.

Από τις μέχρι τώρα καταθέσεις δεν προκύπτει ότι το περιβάλλον του είχε αντιληφθεί κάποια σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά του ή ότι γνώριζε για κάποιο σοβαρό ζήτημα που τον απασχολούσε το τελευταίο διάστημα.

Η 38χρονη σύντροφός του, επίσης αστυνομικός, φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι δεν είχε προηγηθεί μεταξύ τους κάποια διαφωνία. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, μάλιστα, το ζευγάρι είχε συζητήσει και σχεδιάσει τον γάμο του.

Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο κάποιο περιστατικό το βράδυ της Κυριακής να προκάλεσε έντονη ψυχολογική πίεση στον 34χρονο και να συνδέεται με την απόφασή του να φύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, είχε καταναλώσει σημαντική ποσότητα αλκοόλ.

Νεκρός αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο: Τι θα δείξουν οι εξετάσεις

Σε ό,τι αφορά τα αίτια του θανάτου, η μέχρι τώρα ιατροδικαστική εκτίμηση αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα σε βαρύ πνευμονικό οίδημα, καθώς έχουν διαπιστωθεί ενδείξεις υποξίας και πνευμονικής εμβολής.

Η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, εξετάζεται ως παράγοντας που ενδεχομένως επιβάρυνε την κατάσταση του οργανισμού του.

Ωστόσο, η εικόνα δεν θεωρείται ακόμη οριστική. Η νεκροτομή, αλλά κυρίως οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, αναμένεται να δώσουν τα στοιχεία που θα επιτρέψουν να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι συνθήκες και η αιτία του θανάτου.

Από τις τοξικολογικές αναλύσεις θα προκύψει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση αλκοόλ στον οργανισμό του, καθώς και το εάν υπήρχαν φαρμακευτικές ή άλλες ουσίες.

Μέχρι στιγμής, από την έρευνα στο όχημα του 34χρονου δεν έχει προκύψει εύρημα που να παραπέμπει άμεσα σε χρήση ναρκωτικών ουσιών.