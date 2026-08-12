Επιτροπή για τη διερεύνηση της προσγείωσης ελικοπτέρου στην περιοχή «Σαρακήνικο» της Μήλου στις 7 Αυγούστου 2026 συγκροτεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.).

Η απόφαση ελήφθη από τον Διοικητή της Α.Π.Α., Δρ. Χρήστο Τσιτούρα, μετά και τη σχετική αναφορά που υπέβαλε σήμερα ο χειριστής του ελικοπτέρου με στοιχεία νηολογίου SX-HMT.

Έργο της Επιτροπής θα είναι η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων, η πλήρης καταγραφή των πραγματικών περιστατικών και η αξιολόγηση της συγκεκριμένης πτήσης ως προς τη συμμόρφωσή της με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της πολιτικής αεροπορίας.

Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί εάν τηρήθηκαν οι προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 923/2012 σχετικά με την υποβολή, την τροποποίηση και την τήρηση του σχεδίου πτήσης.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα ελέγξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του π.δ. 19/2009, οι οποίες αφορούν την προσγείωση ελικοπτέρων σε σημεία εκτός αδειοδοτημένων ελικοδρομίων.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η Επιτροπή θα υποβάλει πόρισμα στον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, συνοδεύοντάς το με τις προτεινόμενες ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν.