Στη σύλληψη ενός 16χρονου ανηλίκου προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική πριν λάβει διαστάσεις, ωστόσο η υπόθεση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς την ημέρα εκείνη ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος).

Τέταρτο περιστατικό με ανήλικο δράστη φέτος

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zarpanews.gr, το οποίο αναπαράγεται από πολλαπλά ειδησεογραφικά μέσα, πρόκειται για το τέταρτο περιστατικό κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στα Χανιά, στο οποίο ανήλικος φέρεται να έχει προκαλέσει φωτιά.



Το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει ότι ο νεαρότερος από όσους έχουν εμπλακεί σε αντίστοιχη υπόθεση είναι μόλις 10 ετών, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για ενισχυμένη πρόληψη και ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους της φωτιάς.

Δικογραφία και ποινικές συνέπειες

Παρά το γεγονός ότι η φωτιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, από τη στιγμή που απαιτήθηκε επιχειρησιακή κινητοποίηση σχηματίζεται δικογραφία και ο ανήλικος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.



Το zarpanews.gr επισημαίνει ότι, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που ίσχυε στην περιοχή, η υπόθεση ενδέχεται να λάβει βαρύτερη ποινική διάσταση, παρά το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος.

«Ήθελα να δω πώς παίρνει φωτιά»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι εξηγήσεις που δίνουν συχνά τα παιδιά όταν καλούνται να περιγράψουν τι συνέβη. «Έπαιζα με τα σπίρτα, ήθελα να δω πώς παίρνει φωτιά», είναι μία από τις δικαιολογίες που, σύμφωνα με το zarpanews.gr, έχουν ακούσει στελέχη της Πυροσβεστικής από ανήλικους που έχουν εμπλακεί σε αντίστοιχα περιστατικά.



Όπως αναφέρεται, τα παιδιά εμφανίζονται συνήθως συνεργάσιμα και πρόθυμα να εξιστορήσουν όσα προηγήθηκαν, χωρίς ωστόσο να αντιλαμβάνονται πλήρως ούτε το μέγεθος της καταστροφής που μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά ούτε τις συνέπειες που μπορεί να έχει η πράξη τους.