Στους τρεις ανέρχονται οι νεκροί από τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στη ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι τραυματίες από την επίθεση ανέρχονται συνολικά σε 24, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μαζικού κύματος ουκρανικών drones που στόχευσαν πολλαπλές περιοχές της νότιας Ρωσίας, με το Νοβοροσίσκ να συγκεντρώνει τα περισσότερα θύματα.



Ο δήμαρχος της πόλης, Αντρέι Κραβτσένκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι τα συντρίμμια των drones έπεσαν σε 21 κτίρια κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων πολυκατοικιών, καθώς και σε τέσσερις επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Explosions have been ongoing in Novorossiysk for five hours. pic.twitter.com/S5JvGBo7qa — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) August 12, 2026

Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγεται ένα οκτάχρονο παιδί, ενώ άλλοι οκτώ τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε μία από τις πολυκατοικίες της περιοχής, τα συντρίμμια ενός drone προκάλεσαν ζημιές στην οροφή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία γυναίκα και ένα εξάχρονο παιδί.



Οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για «μαζική» νυχτερινή επίθεση στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, ενώ η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε συνολικά 502 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η επίθεση στο Νοβοροσίσκ, σημαντικό λιμάνι εξαγωγής σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα, εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των ουκρανικών πληγμάτων σε στρατηγικούς στόχους εντός ρωσικού εδάφους.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε την επιχείρηση «μοναδική», τονίζοντας ότι στόχευσε κρίσιμο κόμβο των ρωσικών εξαγωγών και της ναυτικής υποδομής.

Last night, Ukraine’s Defense Forces carried out a unique operation targeting the naval base in Novorossiysk – the last major stronghold of the Russian fleet in the Black Sea, more than 300 kilometers from the front line.



Our Palianytsia jet-powered drones, Neptune missiles, and… pic.twitter.com/kVg9DDBasN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2026





