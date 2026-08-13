Στην κυκλοφορία παραδόθηκε η νέα γέφυρα του ποταμού Κομψάτου στον Πολύανθο του δήμου Ιάσμου, περίπου 25 χιλιόμετρα από την Κομοτηνή, αποκαθιστώντας μια σημαντική οδική σύνδεση για τη Ροδόπη. Η νέα γέφυρα έρχεται σχεδόν εννέα χρόνια μετά την κατάρρευση τμήματος της παλιάς, τον Σεπτέμβριο του 2017.

Πρόκειται για ένα νέο τεχνικό έργο μήκους 114 μέτρων, με τρία ανοίγματα, το οποίο έρχεται να αποκαταστήσει την απευθείας σύνδεση της περιοχής και να διευκολύνει τις μετακινήσεις κατοίκων, επαγγελματιών και παραγωγών που επί χρόνια χρειάστηκε να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές. Η παράδοση της γέφυρας πραγματοποιήθηκε παρουσία του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλου Τοψίδη, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα τόσο στη σημασία της νέας υποδομής όσο και στην πολυετή πορεία μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Από την κατάρρευση του 2017 στη νέα γέφυρα

Η κατάρρευση τμήματος της παλιάς γέφυρας τον Σεπτέμβριο του 2017 δημιούργησε ένα σύνθετο συγκοινωνιακό πρόβλημα για την περιοχή. Η κυκλοφορία προς την Κομοτηνή διοχετεύθηκε μέσω της παλιάς γέφυρας του Ιάσμου, αφού προηγουμένως ελέγχθηκε στατικά, ενώ προς την Ξάνθη χρησιμοποιήθηκε νέα έξοδος που διανοίχθηκε στην Εγνατία Οδό.

Παράλληλα, διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης. Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και των σχετικών εργασιών των τεχνικών συμβούλων της εισαγγελίας δεν ήταν δυνατή οποιαδήποτε παρέμβαση στον χώρο. Τον Δεκέμβριο του 2018 δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για την εκπόνηση της μελέτης του έργου. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε τον Μάιο του 2019, η μελέτη ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε τον Μάρτιο του 2021, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή. Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε στις 18 Μαΐου 2022.

Κατά την παράδοση, ο Χριστόδουλος Τοψίδης χαρακτήρισε τη νέα γέφυρα ένα από τα σημαντικά έργα για την περιοχή και σημείωσε ότι πρόκειται για ένα από τα δυσκολότερα έργα που υλοποίησαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Ροδόπης.

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στην πολιτική διάσταση της πορείας του έργου, διευκρινίζοντας ότι ο σχεδιασμός, η δημοπράτηση και η έναρξη της κατασκευής έγιναν από την προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση. Όπως ανέφερε, η σημερινή διοίκηση ανέλαβε στη συνέχεια την ευθύνη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις, να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους και να οδηγήσει το έργο μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η Περιφερειακή Σύνθεση, όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, είχε θέσει επανειλημμένα το ζήτημα των καθυστερήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχε ζητήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ασφαλή και οριστική αποκατάσταση της γέφυρας. «Σήμερα αυτή η δέσμευση γίνεται πράξη», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή περίμενε για σχεδόν εννέα χρόνια την αποκατάσταση της συγκεκριμένης σύνδεσης.

Μια γέφυρα με κοινωνική και αναπτυξιακή σημασία

Η νέα γέφυρα έχει οδόστρωμα πλάτους 11 μέτρων και πεζοδρόμια πλάτους 2,25 μέτρων και στις δύο πλευρές. Η ανωδομή της στηρίζεται σε προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς σκυροδέματος, ενώ για τη θεμελίωση των βάθρων εφαρμόστηκε βαθιά θεμελίωση με φρεατοπασσάλους και ισχυρούς κεφαλόδεσμους.

Οι τεχνικές επιλογές έγιναν με βάση την γεωτεχνική αξιολόγηση της περιοχής και τις ιδιαίτερες υδραυλικές συνθήκες του ποταμού Κομψάτου, με στόχο η νέα υποδομή να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής και λειτουργικότητας.

Για τον Περιφερειάρχη, ωστόσο, η σημασία του έργου υπερβαίνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Όπως σημείωσε, η γέφυρα αφορά την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς επηρεάζει την πρόσβαση στην εργασία, στο σχολείο, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις δομές υγείας, ενώ παράλληλα μειώνει τον χρόνο και το κόστος των μετακινήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρωτογενή τομέα, το εμπόριο και τις τοπικές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι η οδική σύνδεση αποτελεί παράγοντα για τη λειτουργία της τοπικής οικονομίας και την κοινωνική συνοχή. «Οι γέφυρες δεν ενώνουν μόνο δύο όχθες. Ενώνουν ανθρώπους, οικογένειες, οικισμούς και παραγωγικές δραστηριότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στην ευρύτερη κοινωνική λειτουργία της υποδομής.

Παράλληλα με την παράδοση της γέφυρας, η Περιφέρεια ΑΜΘ προχωρά στην προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED για τον φωτισμό και την αρχιτεκτονική ανάδειξη της κατασκευής. Ο σχεδιασμός προβλέπει βασικό λευκό φωτισμό, αλλά και δυνατότητα χρήσης δυναμικού φωτισμού RGB σε επιλεγμένα σημεία, για εθνικές επετείους, τοπικές γιορτές και σημαντικές εκδηλώσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον Χριστόδουλο Τοψίδη, η γέφυρα θα αποκτήσει και μια ιδιαίτερη νυχτερινή ταυτότητα και θα μπορεί να λειτουργήσει ως νέο σημείο αναφοράς για τον Ίασμο και τη Ροδόπη.

Κατά την παράδοση του έργου, ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τα στελέχη και τους μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, τις συναρμόδιες υπηρεσίες, τη μελετητική ομάδα, την ανάδοχο εταιρεία και τους επιβλέποντες μηχανικούς για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου.

Με την παράδοση στην κυκλοφορία κλείνει ένας πολυετής κύκλος για μια υποδομή που είχε βρεθεί στο επίκεντρο της καθημερινότητας της περιοχής μετά την κατάρρευση του 2017. Η νέα γέφυρα επιστρέφει πλέον στην κανονική λειτουργία μια κρίσιμη οδική σύνδεση, αφήνοντας πίσω την περίοδο των προσωρινών λύσεων και των παρακάμψεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.