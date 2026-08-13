Λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στην Πάρο, αποφασίστηκε να σφραγιστεί η πισίνα του beach bar, όπου το Σάββατο 8 Αυγούστου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι.

Η απόφαση για τη σφράγιση της κολυμβητικής δεξαμενής ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023, όπως σημειώνει η ΕΡΤ.

Κατόπιν της απόφασης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την τραγωδία που συγκλόνισε την Πάρο, με τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό παιδί έχασε τη ζωή του.

Σημειώνεται πως ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Πάρο είχε υποστηρίξει πριν από λίγες ημέρες ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα εδώ και 27 χρόνια, ενώ περιέγραψε τις συνθήκες που, σύμφωνα με τον ίδιο, επικρατούσαν στον χώρο. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης αναφέρθηκε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, όπως είπε, γονείς άφηναν τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη στον χώρο της πισίνας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει επανειλημμένα σε παρατηρήσεις προς τους πελάτες.

«Τα πάντα είναι νόμιμα, 27 χρόνια μαγαζί. 27 χρόνια μαγαζί και δεν έχει γίνει ποτέ τίποτε. Μαλώναμε με τον κόσμο καθημερινά, με τις μανάδες και τους πατεράδες, γιατί αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους κάθε μέρα. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και ανεβάζουν στις σελίδες επάνω τα χίλια δυο…Λυπούμαστε για αυτό που συνέβη, σήμερα είχαμε κλειστό το μαγαζί μες στο full της σεζόν για το παιδάκι αυτό», ανέφερε.

Ο ιδιοκτήτης κλήθηκε να απαντήσει και στο ερώτημα αν οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν κοντά στην πισίνα την ώρα του περιστατικού. «Όχι, ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν κάτω σε ένα άλλο σνακ και δεν τους είδα. Είχε ξαναέρθει πριν έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, 3 τέταρτα. Τα είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και του λέω έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει, τι κάνεις, και εμείς είχαμε έναν άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά».

Το χρονικό

Η τραγωδία σημειώθηκε περίπου το μεσημέρι του Σαββάτου 8/8, στην πισίνα του παραθαλάσσιου beach bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο.

Το 4χρονο αγόρι εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα δύο γυναίκες που βρίσκονταν στην επιχείρηση ως πελάτισσες. Αμέσως προκλήθηκε κινητοποίηση και ένας εργαζόμενος του beach bar, ο οποίος εργάζεται ως μπάρμαν, ανέσυρε το παιδί από το νερό.

Στο σημείο ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, ενώ στη συνέχεια το παιδί παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας.

Οι διασώστες συνέχισαν την προσπάθεια επαναφοράς του κατά τη διάρκεια της διακομιδής, ενώ αντίστοιχες προσπάθειες έγιναν και από τους γιατρούς στο Κέντρο Υγείας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν, το 4χρονο παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.