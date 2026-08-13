Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Ανοδικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, ενώ ήπια υποχώρηση σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00 διαμορφώνεται στις 2.618,84 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,37 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (+1,77%), της Viohalco (+1,12%), των ΕΛΠΕ (+1,01%) και του ΟΤΕ (+0,71%).

Αντιθέτως, οριακή πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-0,18%) και της Τιτάν (-0,10%).

Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 15 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Πλαστικά Θράκης (+3,40%) και ΚΡΙ-ΚΡΙ (+3,06%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Κέκροψ (-1,95%) και Cenergy (-0,94%).