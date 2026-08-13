Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση σε βάρος ενός 81χρονου στη Βραζιλία, ο οποίος δέχτηκε μαχαιριά, ενώ κινούνταν με το ποδήλατό του στον δρόμο. Η επίθεση, που έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια εμφανής αντιπαράθεση, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη μία 24χρονη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στην πολιτεία Φόρμινγκα. Στο υλικό από την κάμερα ασφαλείας διακρίνεται αρχικά η νεαρή γυναίκα να κινείται πεζή σε δρόμο της περιοχής.

Λίγο αργότερα, ο ηλικιωμένος περνά από το σημείο με το ποδήλατό του. Τότε, σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, η 24χρονη βγάζει ένα μαχαίρι και επιτίθεται στον 81χρονο, χτυπώντας τον στο σώμα.

Δεν φαίνεται να έχει προηγηθεί καβγάς, αντιπαράθεση ή κάποια άλλη προφανής αφορμή που να εξηγεί την επίθεση.

Ο άνδρας, εμφανώς σοκαρισμένος μετά το χτύπημα, προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί, έχοντας δεχτεί τη μαχαιριά από τη νεαρή γυναίκα.

Um idoso de 81 anos foi morto com uma facada no peito enquanto andava de bicicleta em uma rua de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nessa segunda-feira (10/8). Imagens de uma câmera de segurança instalada nas proximidades mostram o idoso pedalando quando uma mulher,… pic.twitter.com/LHg6Jjo9x4 — O TEMPO (@otempo) August 11, 2026

Ο 81χρονος μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα. Ωστόσο, το τραύμα που προκάλεσε η επίθεση αποδείχτηκε ιδιαίτερα σοβαρό και τελικά στάθηκε μοιραίο.

🌎 BRASIL 🇧🇷 | MUJER ASESINÓ A ANCIANO POR DIVERSIÓN



👴🏻 Anciano de 81 años murió tras ser apuñalado 🔪 por una mujer mientras andaba en bicicleta 🚲 en Formiga. pic.twitter.com/iOg2AqiVgs — XAlertNow (@xalertnow) August 12, 2026

Μετά τον θάνατό του, οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό της 24χρονης, η οποία είχε καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας.

Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της επόμενης ημέρας, Τρίτης. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, παραμένει άγνωστο τι την οδήγησε στην επίθεση με το μαχαίρι και ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία του 81χρονου.