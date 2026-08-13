Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Κιάτο το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου, όταν ένας άνδρας 40 ετών έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

Το συμβάν έγινε επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως. Αναλυτικότερα, ο 40χρονος φέρεται να ακούμπησε στο σημείο όπου ενώνονται τα κάγκελα στη γωνία του μπαλκονιού και να παραπάτησε πριν πέσει στο κενό.

Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο.

Η Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σικυωνίων, σύμφωνα με το korinthostv.gr.