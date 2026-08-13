Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες θανάτου του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, με πιθανότερο ενδεχόμενο το πνευμονικό οίδημα από υποξία, ενώ δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Πάντως η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται και στο μικροσκόπιο έχουν μπει το κινητό τηλέφωνο του αστυνομικού, τα δεδομένα GPS, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη πριν από τον θάνατό του. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να δείξουν εάν υπήρξε παρουσία ή εμπλοκή άλλου προσώπου.

Καθοριστικής σημασίας είναι και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο αστυνομικός.

Συγκλονίζει η αδερφή του αστυνομικού

«Είχε κατέβει τελευταία φορά, έπαιζε και με την ανιψιά του, ήταν μία χαρά και με την κοπέλα του μία χαρά, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ό,τι έδειξε και η νεκροψία, αυτό ξέρω, αυτό ξέρετε! Δεν ξέρω κάτι παραπάνω, κι εγώ ψάχνω να βρω.

Κι εμένα έχουν περάσει όλα από το κεφάλι μου, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, αφού δεν είναι και κάτι εγκληματικής φύσεως. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τουλάχιστον αν βρεθεί κάτι από καμία κάμερα, να μάθω αν ήταν μόνος του τελικά ή όχι.

Δεν μπορώ να εξηγήσω τίποτα. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ήταν κλειστό το αμάξι, δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ήταν κλειστό το GPS, δεν μπορώ να καταλάβω», δήλωσε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» η αδερφή του αστυνομικού.

Η ίδια ανέφερε ότι είχε δει τον αδερφό της για τελευταία φορά πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ενώ στην ερώτηση αν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι, απάντησε: «Όχι, όχι, και δεν μου είχε πει και τίποτα».

«Τον έβλεπα μία χαρά και με την κοπέλα του μίλαγε και βιντεοκλήση κάναμε για να μιλήσουν και με τη μικρή και με τους φίλους του βγήκε… Δεν ξέρω αν μου κράταγε κάτι μυστικό, δεν ξέρω. Ούτε για πίεση… Τον ρώταγα και με τη δουλειά πώς πάει και αν είναι πιεσμένος. “Όχι μου έλεγε, μια χαρά είμαι, στο γραφείο μου”».

«Ήταν διαμάντι. Όλους τους βοήθαγε. Κανένας δεν έχει να πει κάτι κακό για τον Ανδρέα. Ήταν υπόδειγμα δουλειάς, ήταν υπόδειγμα ποδοσφαιριστή, βοηθούσε τους πάντες και με λεφτά και με βοήθεια. Τα πάντα. “Το πιο ευγενικό παιδί”, έλεγαν όλοι, “το πιο καλό”. Όλοι λένε τα καλύτερα λόγια. Και μία συνάδελφός του που με πήρε πριν, την οποία την εκπαίδευε, μου είπε “τόσο χαμογελαστό, τόσο ευγενικό παιδί, δεν έχω ξαναδεί. Να είστε καλά να τον θυμάστε”. Δεν είχε κανένας παράπονο, και ο διοικητής του είπε ότι ήταν υπόδειγμα δουλειάς, όλα», επεσήμανε ακόμη.

Για τη σύντροφο του αστυνομικού και για το αν έχει μιλήσει μαζί της είπε: «Μαζί ήμασταν από την αρχή. Η ίδια μου είπε ότι έχει εξαφανιστεί κάτι ώρες, γιατί η κοπέλα σηκώθηκε και πήγε στη δουλειά της και μετά τον έψαχνε στο τηλέφωνο. “Λογικά”, μου λέει, “θα έπεσε για ύπνο” και δεν τον έβρισκε ούτε στο σπίτι ούτε πουθενά. Έφυγε από τη δουλειά και πήγε στο σπίτι και δεν ήταν εκεί, έφυγε από το σπίτι, πήγε στη ΓΑΔΑ, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει “το και το… τον ψάχνω, ξέρεις τίποτα;”. Της λέω “όχι, από χθες είχαμε να μιλήσουμε” και που μιλήσαμε και με τα παιδιά, τους φίλους του, μίλησε χαρούμενος, δηλαδή έστελνε και αστεία βίντεο και τέτοια.

Κάναμε μαζί τη δήλωση εξαφάνισης, ώστε να βρεθεί το κινητό του, αφού ήταν ακόμα ανοιχτό και μετά με πήρε ο διοικητής και μου είπε τα μαντάτα, 1 η ώρα τη νύχτα».

«Το σημαντικό είναι γιατί βρέθηκε κλεισμένος στο αυτοκίνητο»

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης ανέλυσε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο αντιπρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας.

«Εάν δεν βγουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, ακόμα δεν έχει διαφωτιστεί πλήρως το 100% αυτή η υπόθεση. Είναι πάντως ένα περιστατικό, όπως είπατε τραγικό, για να δούμε τα αίτια που αυτός ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Παθολογικά φαίνεται ότι είναι τα αίτια από πρόβλημα στον πνεύμονα, προφανώς από πνευμονικό οίδημα, από υποξία. Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά το σημαντικότερο είναι γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο. Γιατί βρέθηκε κλεισμένος στο αυτοκίνητο. Γιατί δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιους; Θα δούμε. Το κινητό τηλέφωνο, οι επαφές του, τα μηνύματά του θα αναδείξουν με ποιους μιλούσε, αν υπήρχε άλλος άνθρωπος, με τον οποίο μπορεί να διαπληκτίστηκε, να πιέστηκε, να αισθάνθηκε έτσι. Επίσης, μετά τις τοξικολογικές θα φανεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αν υπήρχαν άλλες ουσίες στο σώμα του. Η νεκροτομή δεν δείχνει κάτι. Δείχνει παθολογικά καθαρά αίτια», είπε αρχικά.

Για τις έρευνες και το βιντεοληπτικό υλικό: «Όλη την κίνηση του αυτοκινήτου από το σημείο αυτό προς τα πίσω. Άρα πώς έφτασε εκεί; Υπάρχουν στην πορεία των δρόμων πολλές κάμερες, να φανεί από πού ξεκίνησε, η συμπεριφορά του σαν οδηγός, η συμπεριφορά του στο αυτοκίνητο. Όλα αυτά θα αναδείξουν τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι ένα περιστατικό πάντως πολύ περίεργο και στενάχωρο. Σε κάθε περίπτωση, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, είτε από παθολογικά αίτια, είτε άλλα αίτια. Βέβαια έχει βγει από το κάδρο να υπάρχει εγκληματική πράξη. Γιατί ούτως ή άλλως, αν εξαιρεθούν κάποιες μικρές εκδορές που υπήρχαν στον λαιμό, δεν φαίνεται να υπήρχε μακροσκοπικά, αλλά και από την ιατροδικαστική δεν φαίνεται να υπήρχε ούτε πυροβολισμός, ούτε με μαχαίρι χτύπημα».

Η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, Πόλυ Κεφάλα, έδωσε μία άλλη διάσταση στο ζήτημα.

«Ξέρετε, αυτή η τραγωδία μας υπενθυμίζει ότι η σωματική και η ψυχική υγεία δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος βιώνει μια ακραία συναισθηματική φόρτιση, το σώμα πώς αντιδρά; Πλημμυρίζει με ορμόνες του στρες. Αυτή πολλές φορές η απότομη έκρηξη μπορεί να προκαλέσει και μια σωματική κατάρρευση», τόνισε.

«Καμιά φορά βλέπουμε τους αστυνομικούς πίσω από την ιδιότητά τους και οι αστυνομικοί, αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστάσεις όπως είναι η βία, ο κίνδυνος, το τραύμα και πολλές φορές μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πίεση της δουλειάς καμιά φορά συναντά δυσκολίες στην καθημερινότητα, προβλήματα στα οικογενειακά, στις οικογενειακές σχέσεις και πολλές φορές το φορτίο μπορεί να γίνει δυσβάσταχτο για κάποιον. Άρα εδώ τι χρειάζεται να τονίσουμε; Ότι η έγκαιρη παρέμβαση και η επικοινωνία είναι αυτές που μπορούν να βοηθήσουν. Σπάνε τον κύκλο της τραγωδίας», συμπλήρωσε.