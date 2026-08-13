Στις Μαλδίβες περνά αυτές τις ημέρες η Ιωάννα Τούνη, συνδυάζοντας χαλάρωση, θάλασσα και όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ταξίδεψε στον εξωτικό προορισμό μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της Πάρη και την παρέα της, ενώ μέσα από τα social media δίνει συχνά μια γεύση από το πώς περνούν.

Το συγκεκριμένο ταξίδι έχει μάλιστα ξεχωριστή σημασία για την ίδια, καθώς στις 10 Αυγούστου γιόρτασε στις Μαλδίβες τα 33α γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της τους ανθρώπους που επέλεξε να μοιραστεί μαζί τους αυτή την ιδιαίτερη ημέρα.

Το βίντεο στο TikTok με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, ξεχώρισε ένα βίντεο με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, στο οποίο το ζευγάρι έδειξε την πιο παιχνιδιάρικη πλευρά της σχέσης του. Ο σύντροφός της βρισκόταν μέσα στο νερό, ενώ οι αφροί είχαν καλύψει σχεδόν ολόκληρο το σώμα του. Η εικόνα ήταν αρκετή για να κάνει την Ιωάννα Τούνη να αρχίσει τα πειράγματα.

«Στον αφρό σε έχω, αγάπη», του είπε γελώντας. Εκείνος μπήκε αμέσως στο ίδιο κλίμα και της απάντησε: «Στον αφρό με έχεις, κούκλα». Η influencer ξέσπασε σε γέλια βλέποντάς τον σχεδόν εξαφανισμένο μέσα στους αφρούς και σχολίασε: «Ρόμπι, δεν φαίνεσαι».

Οι φετινές διακοπές της στις Μαλδίβες φαίνεται πως έχουν ακριβώς το κλίμα που αναζητούσε: ξεκούραση, οικογενειακές στιγμές, φίλους και αρκετό χιούμορ.