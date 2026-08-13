Σώμα ενόρκων στις ΗΠΑ καταδίκασε την Boeing να πληρώσει 29 εκατομμύρια δολάρια για ζημίες και τόκους στην οικογένεια ιρλανδού μηχανικού, εργαζόμενου του ΟΗΕ, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του όταν είχε γίνει η συντριβή αεροσκάφους τύπου 737 MAX 8 στην Αιθιοπία το 2019, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του δικαστηρίου.

Η υπόθεση οδηγήθηκε σε αστικό δικαστήριο από τη χήρα του Μάικλ «Μικ» Ράιαν, ενός από τους 157 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη το αεροσκάφος, που εκτελούσε την πτήση ET302 της Ethiopian Airlines, τη 10η Μαρτίου 2019. Το αεροσκάφος 737 MAX 8 ήταν ολοκαίνουργιο, είχε τεθεί σε υπηρεσία μερικούς μήνες νωρίτερα.

Ο Μικ Ράιαν, που εργαζόταν για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), πατέρας δυο παιδιών, ήταν ανάμεσα στους 21 υπαλλήλους του ΟΗΕ οι οποίοι σκοτώθηκαν στη συντριβή εκείνη την ημέρα, καθώς πήγαιναν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (ΣΗΕΠ).

Η δίκη είχε αρχίσει την 3η Αυγούστου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σικάγο.

Το δυστύχημα της Ethiopian Airlines έγινε μερικούς μήνες έπειτα από εκείνο της ινδονησιακής Lion Air, με 189 νεκρούς, την 29η Οκτωβρίου 2018. Η Boeing παραδέχτηκε το 2019 ότι το λογισμικό MCAS για την πρόληψη απώλειας στήριξης, που είχε προστεθεί στα 737 MAX ουσιαστικά εν αγνοία των πιλότων, συνέβαλε στα δυο δυστυχήματα.

Προκάλεσαν δεκάδες αγωγές, οι περισσότερες από τις οποίες ρυθμίστηκαν εξωδικαστικά, με τις λεπτομέρειες να παραμένουν εμπιστευτικές.

Η πρώτη αστική δίωξη σε βάτος της Boeing που συνδεόταν με τα δυο δυστυχήματα εκδικάστηκε τον Νοέμβριο του 2025. Το σώμα ενόρκων είχε αποφασίσει να δοθεί αποζημίωση 28,45 εκατομμυρίων στον χήρο ενός από τα θύματα.

Τον Μάιο, η οικογένεια 24χρονης Αμερικανίδας αποφασίστηκε να λάβει αποζημίωση 49,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Νταν Γουέμπ, συνήγορος της κατασκευάστριας, είχε τονίσει τότε πως «συμφωνούσε» με τον δικηγόρο των συγγενών της Σάμια Στούμο ότι έπρεπε να λάβουν «μεγάλη οικονομική αποζημίωση για την οδύνη που υπέστησαν».

«Η μόνη διαφωνία μας (αφορά) το ακριβές ύψος (του ποσού) της αποζημίωσης», πρόσθεσε.

Μετά τη χθεσινή δίκη, δεν απομένουν πλέον ανοικτές παρά δυο αγωγές που συνδέονται με το συγκεκριμένο δυστύχημα. Για εκείνο της Lion Air, η τελευταία τερματίστηκε με συμφωνία στα τέλη Φεβρουαρίου.

Έπειτα από επανειλημμένες ανατροπές, όλες οι ποινικές διώξεις εναντίον της Boeing για τα δυο αεροπορικά δυστυχήματα εγκαταλείφθηκαν τον Νοέμβριο του 2025.