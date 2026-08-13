Ένα μυστηριώδες αεροσκάφος που εντοπίστηκε να πετά πάνω από την αεροπορική βάση McConnell, στο Κάνσας έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, με αρκετούς να εκτιμούν ότι μπορεί να πρόκειται για το σπάνια εμφανιζόμενο νέο stealth βομβαρδιστικό των ΗΠΑ, το B-21 Raider.

Το βίντεο, που καταγράφηκε την Τρίτη κοντά στην αεροπορική βάση της Γουίτσιτα, δείχνει ένα μεγάλο γκρι αεροσκάφος με χαρακτηριστική σιλουέτα που παραπέμπει σε βομβαρδιστικό τεχνολογίας stealth. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητά του.

Η παρουσία του κοντά στη συγκεκριμένη βάση ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει τις εικασίες. Ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Χούκστεντ υποστήριξε ότι «φαίνεται πολύ πιθανό να πρόκειται για το νέο αμερικανικό stealth βομβαρδιστικό, το B-21 Raider», επισημαίνοντας μεταξύ άλλων μια αντανάκλαση σε παράθυρο του αεροσκάφους που, όπως είπε, ταιριάζει με όσα είναι γνωστά για τον σχεδιασμό του.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι. Ο ίδιος σημείωσε ότι θεωρητικά θα μπορούσε να πρόκειται και για το RQ-170 ή ακόμη και το RQ-180, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος για το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την ύπαρξή του. Άλλοι παρατηρητές εκτιμούν ότι το σχήμα του αεροσκάφους μοιάζει περισσότερο με το B-2 Spirit, το οποίο είναι σχεδόν 30 ετών και κατά καιρούς χρησιμοποιεί τη βάση McConnell για ανεφοδιασμό.

Το B-21 Raider θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα στρατιωτικά αεροσκάφη στον κόσμο. Πρόκειται για ένα «πυρηνικά ικανό, διεισδυτικό stealth βομβαρδιστικό κρούσης», σύμφωνα με την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, ενώ η μέση τιμή ανά αεροσκάφος υπολογίζεται στα 692 εκατομμύρια δολάρια.

Το πρόγραμμα του B-21 ανατέθηκε στη Northrop Grumman το 2015 και το αεροσκάφος πήρε το όνομά του από τους περίφημους «Doolittle Raiders», τους Αμερικανούς πιλότους που πραγματοποίησαν την πρώτη αμερικανική αεροπορική επιδρομή στην Ιαπωνία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το B-21 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό το 2022 και χαρακτηρίζεται από τις αμερικανικές Αρχές ως το πρώτο νέο αμερικανικό βομβαρδιστικό μεγάλου βεληνεκούς από την εποχή του B-2. Παράλληλα, έχει περιγραφεί ως το πρώτο «αεροσκάφος έκτης γενιάς» στον κόσμο.

Παρότι έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ορισμένες πληροφορίες, μεγάλο μέρος των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του παραμένει απόρρητο. Οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκαλύψει ούτε το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επιχειρησιακή ένταξή του, ενώ οι δοκιμαστικές πτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως στην αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια.

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να αποκτήσει τουλάχιστον 100 B-21, τα οποία θα επιχειρούν παράλληλα με τον υπάρχοντα στόλο των 76 εκσυγχρονισμένων B-52 Stratofortress.

Έτσι, το μυστηριώδες αεροσκάφος που καταγράφηκε πάνω από το Κάνσας παραμένει χωρίς επίσημη ταυτότητα. Μέχρι να υπάρξει επιβεβαίωση από τις αμερικανικές Αρχές, το ενδεχόμενο να ήταν ένα B-21 Raider παραμένει απλώς μια ενδιαφέρουσα υπόθεση, και ίσως ακριβώς αυτό να κάνει την εμφάνισή του ακόμη πιο μυστηριώδη, σύμφωνα με τη nypost.