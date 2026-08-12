Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι στο κομβικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, καθώς τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν σφοδρή νυχτερινή επίθεση. Ο δήμαρχος της πόλης Αντρέι Κράφτσενκο επιβεβαίωσε ότι η υδροδότηση της περιοχής διακόπηκε ολοσχερώς εξαιτίας των ιδιαίτερα σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν στις κρίσιμες υποδομές.



Ειδικά τεχνικά συνεργεία καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, ενώ οι τοπικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων στην περιοχή.

Ο Κράφτσενκο δήλωσε ότι στην πόλη έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ότι οι αξιωματούχοι εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών.



Ο ίδιος ανέφερε στις δηλώσεις που έκανε μέσω ανάρτησης στην εφαρμογή Max, ότι αρκετές εγκαταστάσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις των ουκρανικών drones, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Η επίθεση ουκρανικών drones στο ρωσικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί και τραυμάτισε οκτώ άτομα, προκαλώντας ζημιές σε τέσσερις επιχειρήσεις και περισσότερα από είκοσι κτίρια κατοικιών, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι την Τετάρτη, σύμφωνα με το TRT World.