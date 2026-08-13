Η εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων, οι οποίοι ήδη επικρατούν και αναμένεται να συνεχιστούν, με κορύφωση αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, που θα φτάσουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ, ήταν το αντικείμενο συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, που συγκάλεσε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες και ειδικότερα τους ανέμους σήμερα και των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται τα εξής:

📌 Συνεδρίαση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για τους θυελλώδεις ανέμους που συνεχίζονται



📄 https://t.co/1FvSUjBhBS pic.twitter.com/9UfdWDwUH6 — Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 13, 2026

α. Για σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, στη Θράκη αναμένονται βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ. Στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στην Αττικοβοιωτία και τη νότια Εύβοια τοπικά τα 8 μποφόρ. Στις Κυκλάδες θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη δυτικοί – βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 6 και τοπικά στα δυτικά έως 7 μποφόρ.

β. Αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αναμένεται περαιτέρω σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Στη Θράκη οι βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τα Κύθηρα θα πνέουν με ένταση 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στην ανατολική και νότια Αττική και τη νότια Εύβοια τοπικά τα 9 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι 5 έως 7 και τοπικά στα δυτικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ.

γ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν, με εντάσεις 5 έως 7 μποφόρ στη Θράκη και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και 6 έως 8 μποφόρ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 6 έως 7 και πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες 6 έως 8 και κυρίως στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ και στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου τα 6 έως 8 μποφόρ.

δ. Την Κυριακή 16 Αυγούστου προβλέπεται περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων, ωστόσο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας, οι εντάσεις τους θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί.

Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα κατά τόπους

Σύμφωνα με το Meteo, μικρή ενίσχυση θα παρουσιάσει το μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά από την Πέμπτη 13/8, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ (μέσος άνεμος) και από την Παρασκευή 14/08 τα 7 έως 8 μποφόρ (μέσος άνεμος). Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι ριπές κατά τόπους αναμένεται να ξεπεράσουν πρόσκαιρα τα 100 χλμ/ώρα στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην Ανατολική Στερεά, περιλαμβανομένης της Αττικής.

Στους παρακάτω χάρτες παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μέγιστες ριπές ανέμου που αναμένονται το μεσημέρι της Πέμπτης 13/8 και της Παρασκευής 14/8 στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στις Βορειοδυτικές Κυκλάδες. Όπως φαίνεται σε αυτούς, την Πέμπτη 13/8 οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ/ώρα στα νοτιοδυτικά τμήματα του νομού Βοιωτίας, στα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής, στη Δίρφη (ορεινά Εύβοιας) και στα νότια τμήματα του Νομού Ευβοίας. Την Παρασκευή 14/8, ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα αναμένονται στη Νότια Εύβοια και στη Νοτιοδυτική Άνδρο.

Iσχυρές ριπές, ενδεχομένως άνω των 100 χλμ /ώρα, αναμένονται και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, ακραίος κίνδυνος προβλέπεται στην Αττική και τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου. Επίσης πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία, ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ταυτόχρονα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή.

Συγκεκριμένα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

🚨 Προσοχή ‼️

🔥 Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς 5️⃣ – Κατάσταση Συναγερμού σήμερα 13/08 σε #Αττική #Αργολίδα📍 #Λέσβο📍περιοχές #Βοιωτίας #Εύβοιας #Κορινθίας και πολύ υψηλός κίνδυνος σε πολλές περιοχές της χώρας



🆘 Απέχουμε από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει #πυρκαγιά❗… pic.twitter.com/hrIUC7dwbo — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου)

Επίσης πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: