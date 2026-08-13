Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, της μητέρας από τη Μασαχουσέτη που κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία μικρά παιδιά της και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της. Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν μηνύματα που είχε στείλει σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας λίγες εβδομάδες πριν από την τραγωδία, περιγράφοντας την ολοένα και πιο δύσκολη ψυχολογική της κατάσταση.

Η Κλάνσι, τότε 32 ετών, επικοινωνούσε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νοσοκομείου με τη νοσηλεύτρια και επαγγελματία ψυχικής υγείας, Ρεμπέκα Τζολότα, η οποία εργαζόταν σε κλινική ψυχικής υγείας για γυναίκες μετά τον τοκετό. Στις 2 Δεκεμβρίου 2022, η Κλάνσι της έγραψε ότι αισθανόταν πως δεν μπορούσε πλέον να διαχειριστεί όσα συνέβαιναν μέσα στο μυαλό της.

«Νιώθω ότι θα πεθάνω και δεν με νοιάζει», έγραψε χαρακτηριστικά. «Δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο». Η ίδια περιέγραφε επίμονα τις λεγόμενες παρεμβατικές σκέψεις, δηλαδή ανεπιθύμητες και τρομακτικές σκέψεις που εμφανίζονταν χωρίς να μπορεί να τις ελέγξει. Η Τζολότα της απάντησε ότι τέτοιες σκέψεις είναι «αρκετά συνηθισμένες» σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν επιλόχεια κατάθλιψη και πως «δεν σημαίνουν τίποτα για εσένα ως μητέρα».

Μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη της θεραπείας της με την Τζολότα, στις 30 Νοεμβρίου, η Κλάνσι είχε γράψει: «Αυτό που πραγματικά αισθάνομαι είναι ότι δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι». Τις επόμενες ημέρες εξέφρασε επίσης φόβους για τα φάρμακα που λάμβανε και ειδικότερα για το Ativan, ένα αγχολυτικό. «Πραγματικά πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να έχω εθιστεί στο Ativan», έγραψε. «Νιώθω ότι έχω εθιστεί και αισθάνομαι ότι δεν με ακούνε όταν λέω ότι αυτό είναι μια πιθανότητα».

Η Κλάνσι πίστευε ότι οι γιατροί προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν την αϋπνία της με ολοένα και περισσότερα φάρμακα, χωρίς να εξετάζουν αυτό που η ίδια θεωρούσε βασική αιτία. «Νιώθω ότι μου δίνουν όλα αυτά τα διαφορετικά φάρμακα για την αϋπνία, ενώ η πραγματική αιτία είναι η εξάρτηση από το Ativan», ανέφερε.

Σε άλλο μήνυμα περιέγραψε ότι είχε πάρει Remeron, ένα αντικαταθλιπτικό που χρησιμοποιείται και για την αϋπνία. Όταν ξύπνησε μέσα στη νύχτα, είπε ότι είχε ξανά παρεμβατικές σκέψεις. «Ξύπνησα στις 12:15 και είχα παρεμβατικές σκέψεις – ότι ήθελα να τελειώσουν όλα», έγραψε.

Στη συνέχεια η κατάσταση που περιέγραφε γινόταν ακόμα πιο ανησυχητική. «Νιώθω εντελώς μουδιασμένη», έγραψε. «Νιώθω ότι θα πεθάνω και δεν με νοιάζει. Τι κάνω γι’ αυτό;». Η Τζολότα κατέθεσε ότι δεν πίστευε πως η Κλάνσι ήταν εξαρτημένη από τα φάρμακα, αλλά θεωρούσε ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα έδειχναν πως βίωνε αυτοκτονικό ιδεασμό.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2022, η Κλάνσι τηλεφώνησε στην Τζολότα μαζί με τον τότε σύζυγό της, Πάτρικ Κλάνσι. Της είπαν ότι οι σκέψεις είχαν γίνει ιδιαίτερα σκοτεινές και ότι πιθανότατα θα πήγαιναν στα επείγοντα. Η ημέρα εκείνη καταγράφηκε στις σημειώσεις ως η «χειρότερη ημέρα για τη Λίντσεϊ».

Σύμφωνα με την Τζολότα, η Κλάνσι είχε «επίμονες και παρεμβατικές σκέψεις αυτοκτονίας», αλλά δεν είχε διατυπώσει συγκεκριμένο σχέδιο για να κάνει κακό στον εαυτό της. Η ίδια πήγε τελικά στα επείγοντα, αλλά επέλεξε να μην εισαχθεί στο νοσοκομείο McLean και αποφάσισε να συμμετάσχει σε εξωτερικό πρόγραμμα θεραπείας σε νοσοκομείο στο Ρόουντ Άιλαντ. Η Τζολότα είχε προηγουμένως συστήσει «πολύ, πολύ έντονα να αναζητήσει εξειδικευμένη βοήθεια».

Ωστόσο, όταν η Κλάνσι πήγε στη συγκεκριμένη μονάδα στις 20 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, δεν έγινε δεκτή επειδή υπήρχαν ανησυχίες ότι λάμβανε υπερβολικά πολλά συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, η Τζολότα είχε επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο η Κλάνσι να πάσχει από διπολική διαταραχή. Η ίδια εξήγησε ότι την προβλημάτιζαν οι έντονες αντιδράσεις της σε αντικαταθλιπτικά όπως το Zoloft και το Prozac, καθώς και το γεγονός ότι μπορούσε να κοιμάται ελάχιστα χωρίς να αισθάνεται κουρασμένη.

Lindsay Clancy's haunting messages to nurse revealed weeks before she killed her 3 kids https://t.co/lXKDyDiOBk pic.twitter.com/dPHtopJukE — New York Post (@nypost) August 13, 2026

Η Τζολότα χαρακτήρισε τα αντιφατικά συμπτώματα πιθανή ένδειξη μιας «μικτής μανιακής ή υπομανιακής κατάστασης». Ωστόσο, τόνισε ότι δεν είχε δει ενδείξεις ψύχωσης. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 24 Ιανουαρίου 2023, η Κλάνσι σκότωσε τα τρία παιδιά της, την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον μόλις 8 μηνών Κάλαν, πριν επιχειρήσει να αυτοκτονήσει.

Στο δικαστήριο έχουν παρουσιαστεί επίσης αποσπάσματα από το ημερολόγιό της, στα οποία περιέγραφε την επιλόχεια κατάθλιψη, το άγχος, την αϋπνία και τις ενοχές που ένιωθε για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωνε τον μικρότερο γιο της.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα έγραψε ότι είχε «τρομερό PTSD από την εκπαίδευση ύπνου του Κάλαν» και αισθανόταν απαίσια επειδή είχε σταματήσει να τον θηλάζει.

Η υπόθεση συνεχίζεται, με την υπεράσπιση να υποστηρίζει ότι η Κλάνσι βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρής επιλόχειας ψύχωσης και ότι η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να είχε επιδεινώσει την κατάστασή της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.