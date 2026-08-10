Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), ενώ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες.

«Στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι οι επιθέσεις αυτές είχαν στο στόχαστρο γύρω στις 15 ρωσικές περιφέρειες και την προσαρτημένη Κριμαία.

Στο Ταταρστάν, στην κεντρική Ρωσία, τα «μαζικά» πλήγματα είχαν στο στόχαστρο τη βιομηχανική πόλη Νιζνεκάμσκ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.600 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών.

Η επίθεση, η οποία βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη στις 08:30 ώρα Ελλάδος, «διεξάγεται εναντίον βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως και μη στρατιωτικών. Δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών.

Από την πλευρά τους, οι Αρχές της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση με drone που είχε στο στόχαστρο ένα σπίτι στην τοποθεσία Νόβαγια Ταβολζάνκα.

Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η διπλωματία βρίσκεται σε αδιέξοδο και οι δύο χώρες έχουν αυξήσει σε ισχύ τα πλήγματά τους μεγάλου βεληνεκούς, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.