Μια νέα παραλλαγή του Έμπολα από ζώο σε άνθρωπο φαίνεται ότι ξεκίνησε την επιδημία που μέσα σε λίγους μήνες έχει αφήσει πίσω της περισσότερους από 2.000 νεκρούς στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Τα νεότερα στοιχεία της κυβέρνησης της χώρας είναι δραματικά: τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν στα 4.449 και οι θάνατοι στους 2.061, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα αργά την Τρίτη.

Πίσω όμως από τους αριθμούς, οι επιστήμονες προσπαθούν να απαντήσουν σε ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα: από πού ξεκίνησε αυτή η νέα επιδημία;

Νέα γενετική έρευνα δείχνει ότι η απάντηση πιθανότατα βρίσκεται στο ζωικό βασίλειο. Ερευνητές από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα, το Βέλγιο και άλλες χώρες ανέλυσαν το γενετικό υλικό του ιού από 22 ασθενείς.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Medicine, έδειξαν ότι η παραλλαγή του ιού Bundibugyo που προκαλεί τη σημερινή επιδημία είναι γενετικά διαφορετική από εκείνες που είχαν καταγραφεί στις προηγούμενες εξάρσεις του 2007 και του 2012.

Αυτό είναι το στοιχείο που οδήγησε τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι η σημερινή επιδημία δεν αποτελεί απλώς επανεμφάνιση ενός παλαιότερου ανθρώπινου στελέχους.

Αντίθετα, ο ιός πέρασε εκ νέου από μολυσμένο ζώο στον άνθρωπο και από εκεί ξεκίνησε μια νέα αλυσίδα μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων.

Η μελέτη δεν κατάφερε να εντοπίσει το συγκεκριμένο ζώο από το οποίο πέρασε ο ιός στον πρώτο άνθρωπο. Οι επιστήμονες γνωρίζουν, ωστόσο, ότι οι ιοί Έμπολα μπορούν κατά διαστήματα να μεταπηδήσουν από μολυσμένα άγρια ζώα στον άνθρωπο.

Ο Έμπολα μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσω επαφής με μολυσμένα ζώα. Από τη στιγμή όμως που ο ιός μπει στον ανθρώπινο πληθυσμό, η μετάδοση συνεχίζεται κυρίως μέσω άμεσης επαφής με αίμα ή άλλα σωματικά υγρά ασθενούς ή ανθρώπου που έχει πεθάνει από τη νόσο, καθώς και μέσω μολυσμένων αντικειμένων.

Σύμφωνα με το Reuters, αξιωματούχοι υγείας έχουν χαρακτηρίσει τη σημερινή έξαρση ως την ταχύτερα εξαπλούμενη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί. Οι 2.000 θάνατοι ξεπεράστηκαν σε λιγότερο από τρεις μήνες από την επίσημη κήρυξη της επιδημίας.

Η περιοχή όπου εξαπλώνεται ο ιός βρίσκεται αντιμέτωπη με ένοπλες συγκρούσεις, ανθρωπιστική κρίση, μετακινήσεις πληθυσμών και σοβαρή πίεση στο σύστημα υγείας. Όλα αυτά δυσκολεύουν τον εντοπισμό των επαφών των ασθενών και την απομόνωση νέων κρουσμάτων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την επιδημία κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, ενώ κρούσματα έχουν καταγραφεί και στη γειτονική Ουγκάντα.

Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει τη σημερινή επιδημία ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι ο ίδιος ο τύπος του ιού, για τον οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εγκεκριμένο ειδικό εμβόλιο ή θεραπεία. Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη δοκιμές υποψήφιων εμβολίων και θεραπειών.