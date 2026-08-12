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Μια εξαιρετικά ευχάριστη και σπάνια έκπληξη περίμενε τους λουόμενους που απολάμβαναν το μπάνιο τους στην παραλία της Κινέτας.

Εκεί ακριβώς που σκάει το κύμα, στα πολύ ρηχά, εμφανίστηκε μια μαύρη σκιά να κολυμπά με εντυπωσιακή ταχύτητα.

Αρχικά ήταν δύσκολο να αντιληφθεί κανείς περί τίνος επρόκειτο, καθώς το θέαμα δεν είναι διόλου συνηθισμένο για την περιοχή.

Ο λόγος για μια παιχνιδιάρικη φώκια που έκανε την εμφάνισή της σε ελάχιστη απόσταση από την ακτή, κλέβοντας αμέσως τις καρδιές όσων στάθηκαν τυχεροί να τη δουν από κοντά. Δείτε το βίντεο:
@petermez7

Κολυμπάς στην Κινέτα και ξαφνικά… 🦭 11.08.2026 📍 Κινέτα, Ελλάδα #Κινέτα #Greece #Seal #MonkSeal #Wildlife

♬ πρωτότυπος ήχος – Peter