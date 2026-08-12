Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ κοντράρονται στον τελικό του Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο Στάδιο και το σκορ είναι 2-2 μετά τα γκολ των Γιόβιτς (38′), Ανδρούτσου (69′), Κωστούλα (76′) και Ζίνι (90’+8′).

Η πρωταθλήτρια και ο κυπελλούχος αναμετρώνται για τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν και οι ισορροπίες άλλαξαν στο 38ο λεπτό, όταν άνοιξε το σκορ.

Οι «κιτρινόμαυροι» βγήκαν γρήγορα και ωραία στην αντεπίθεση και η μπάλα κατέληξε στον Γιόβιτς, ο οποίος με συρτό σουτ, με το αριστερό, εκτός περιοχής δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Χριστογεώργο, κάνοντας το 1-0.

Η Ένωση είχε μεγάλη ευκαιρία στο 67′ με τον Μάγερ για το 2-0 αλλά δεν το έκανε και αμέσως μετά, στο 69′, ο Ανδρούτσος με υπέροχο πλασέ, μετά την πάσα του Αϊτόρ, έκανε το 1-1 για τον ΟΦΗ!

Οι Κρητικοί, μάλιστα, δεν έμειναν εκεί, αλλά έκαναν και την ανατροπή: Στο 76′ ο Ντίκμαν εκτέλεσε το φάουλ, ο Κωστούλας πήρε την κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Μπαλαμώτη για το 1-2!

Όλα έδειχναν ότι ο ΟΦΗ θα κατακτούσε το Super Cup, στο 98′ όμως ο Ζίνι με κεφαλιά, μετά το κόρνερ του Μάγερ, έκανε το 2-2 και έστειλε τον τελικό στη διαδικασία των πέναλτι!