Σε νέα επίδειξη ισχύος απέναντι στο Ιράν προχώρησε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας εκ νέου ότι η Ουάσινγκτον έχει πλέον τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός έχει μετατραπεί σε ένα «Ατσάλινο Τείχος», απέναντι στο οποίο, όπως ισχυρίστηκε, το Ιράν δεν μπορεί πλέον να αντιδράσει.

Ο Τραμπ προχώρησε παράλληλα σε μια ιδιαίτερα σκληρή αποτίμηση της στρατιωτικής και οικονομικής κατάστασης του Ιράν, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι Φρουροί της Επανάστασης «έχουν αποδεκατιστεί και τρέπονται σε φυγή».

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του Στενού του Ορμούζ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ! Ο ναυτικός μας αποκλεισμός αποκαλείται από όλους ως “ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΤΟΙΧΟΣ” και το Ιράν δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό.

Δεν έχουν πολεμικό ναυτικό, δεν έχουν πολεμική αεροπορία, οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί και τρέπονται σε φυγή, ενώ η “ηγεσία” τους είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αβέβαιη!

Δεν έχουν χρήματα – η χώρα τους είναι κατεστραμμένη. Το μόνο που τους έχει απομείνει είναι οι ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ και ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ στο 300%, ο οποίος συνεχίζει να επιδεινώνεται!

Το Ιράν είναι πλέον μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής. Δόξα στον Αλλάχ! ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ «θα διατηρήσουν» τον έλεγχο των Στενών αποτελεί ακόμη ένα σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι η Ουάσινγκτον δεν σκοπεύει να υποχωρήσει από τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, η επιλογή του να κλείσει την ανάρτησή του με τη φράση «Δόξα στον Αλλάχ» προσθέτει έναν ακόμη ασυνήθιστο τόνο στη σκληρή ρητορική του απέναντι στο Ιράν.