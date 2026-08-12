Οι Λος Άντζελες Λέικερς μπαίνουν σε μια νέα εποχή με νέα ιδιοκτησία, με τους Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ να πληρώνουν 12 δισ. δολάρια για να πάρουν τον έλεγχο του συλλόγου.

Ένα νέο μεγάλο deal έρχεται να… ταρακουνήσει το NBA, καθώς οι Λέικερς αλλάζουν ιδιοκτησία, με τους Κούσνερ και Άιγκερ να είναι τα νέα αφεντικά πληρώνοντας… 12 δισ. δολάρια.

Οι δύο επιχειρηματίες, όπως αναφέρει το ESPN, αποφάσισαν να κάνουν πρόταση στον Μαρκ Γουόλτερ που είχε γίνει πέρυσι ο μεγαλομέτοχος των Λέικερς και για να τον πείσουν να τους πει το «ναι» τού πρόσφεραν το ποσό των 12 δισ. δολαρίων.

«Ως άνθρωποι που αγαπάμε το NBA σε όλη μας τη ζωή, αισθανόμαστε βαθιά τιμή για την ευκαιρία να αναλάβουμε τη διαχείριση των Λος Άντζελες Λέικερς, ενός από τα πιο εμβληματικά αθλητικά franchise στον κόσμο. Τρέφουμε τεράστιο σεβασμό για την ηγεσία και το όραμα του Τζέρι και της Τζίνι Μπας.

Η μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη βάση, να διεκδικούμε σε κορυφαίο επίπεδο και να υπηρετούμε αυτή την εξαιρετική ομάδα, τους φιλάθλους της και την πόλη του Λος Άντζελες», ανέφεραν στη δήλωσή τους οι δύο επιχειρηματίες.

Ο Κούσνερ είναι ιδρυτής και αφεντικό της εταιρείας venture capital Thrive Capital και συνιδρυτής και αντιπρόεδρος της Oscar Health, ενώ ο Άιγκερ ήταν μέχρι πρότινος ο CEO της Disney.