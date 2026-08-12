Συναγερμός έχει σημάνει στα Ιωάννινα για την εξαφάνιση δύο ανήλικων αγοριών από χώρο φιλοξενίας της περιοχής, με διαφορά λίγων ωρών.

Πρόκειται για τον 13χρονο Ομάρ Σακαριγιέ, με καταγωγή από τη Σομαλία, και τον 14χρονο Ισλάμ Αριφούλ, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, και οι δύο εξαφανίστηκαν τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, ενώ «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για τις εξαφανίσεις την Τρίτη 12 Αυγούστου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Τα χαρακτηριστικά των δύο ανηλίκων

Ο Ομάρ Σακαριγιέ, 13 ετών, εξαφανίστηκε περίπου στις 15:15. Έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μαύρο τζιν παντελόνι, πορτοκαλί μπλουζάκι, μπλε παντόφλες και λευκές κάλτσες.

Ο Ισλάμ Αριφούλ, 14 ετών, εξαφανίστηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα, περίπου στις 12:10. Έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος και έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Όταν εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν παντελόνι, μαύρο μπλουζάκι και μαύρες παντόφλες.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των δύο ανηλίκων, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, ή με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.

Πληροφορίες μπορούν επίσης να δοθούν μέσω της εφαρμογής Missing Alert.