Ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Βιλερμπάν για την απόκτηση του Εμπαγιέ Εντιαγέ, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο αντικαταστάτης του Άλεκ Πίτερς.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη αποκτήσει τους Μοντέρο και ΜακΙντάιρ για την περιφέρεια και από εκεί και πέρα αναζητούν τον αντικαταστάτη του Πίτερς και όπως φαίνεται τον βρήκαν στη Γαλλία.

Όπως αναφέρει το «BasketNews», οι πρωταθλητές Ευρώπης είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Βιλερμπάν για την απόκτηση του Εντιαγέ και σύντομα αναμένεται να υπάρξει συμφωνία τόσο με τους Γάλλους όσο και με τον παίκτη.

Ο 27χρονος Σενεγαλέζος είχε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 32 συμμετοχές στη Euroleague την περασμένη σεζόν και μπορεί να αγωνιστεί ακόμη και ως σέντερ.