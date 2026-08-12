Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στο Πικέρμι, όπου ένας 48χρονος άνδρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά που επεκτάθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 11 Αυγούστου στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, ανάμεσα στα Σπάτα και το Πικέρμι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, το θύμα ήταν 48 ετών και οδηγούσε αυτοκίνητο που ανήκε στη μητέρα του.

Οι αστυνομικοί ήρθαν σε επικοινωνία με άτομα από το περιβάλλον του, από τα οποία προέκυψε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν κάποιο αιφνίδιο πρόβλημα υγείας ενδέχεται να προηγήθηκε της απώλειας ελέγχου του οχήματος.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, λίγο πριν από το συμβάν, ο 48χρονος φέρεται να είχε θεαθεί πεσμένος πάνω στο τιμόνι, ενώ το αυτοκίνητο συνέχιζε να κινείται.

Από το όχημα ξεκίνησε η φωτιά

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς στο αυτοκίνητο παραμένουν υπό διερεύνηση. Εξετάζεται μεταξύ άλλων εάν προηγήθηκε πρόσκρουση ή εάν παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη.

Σύμφωνα πάντως με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από το όχημα και στη συνέχεια επεκτάθηκε γρήγορα στα γύρω χωράφια.

Η πυρκαγιά προκάλεσε συναγερμό στην περιοχή, ωστόσο η άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε περαιτέρω εξάπλωσή της και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων και κυρίως εάν ο 48χρονος αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας πριν από την εκδήλωση της φωτιάς.