Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 11/08 στο Πικέρμι, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Ήμερο Πεύκο, όπου καίγεται χαμηλή βλάστηση.

Στο σημειο της πυρκαγιάς εντοπίστηκε ένας νεκρός και αναμένεται να διευκρινιστεί αν η πυρκαγιά ξέσπασε από το όχημά, μέσα στο οποίο φέρεται να εντοπίστηκε.

Στο σημείο της πυρκαγιάς η οποία οριοθετήθηκε έσπευσαν 115 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος έκαναν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 115 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα κινητά των κατοίκων έφτασε μήνυμα από το 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ήμερος_Πεύκος της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026

Πηγή φωτό και βίντεο: irafina