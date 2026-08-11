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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 11/08 στο Πικέρμι, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Ήμερο Πεύκο, όπου καίγεται χαμηλή βλάστηση.

Στο σημειο της πυρκαγιάς εντοπίστηκε ένας νεκρός και αναμένεται να διευκρινιστεί αν η πυρκαγιά ξέσπασε από το όχημά, μέσα στο οποίο φέρεται να εντοπίστηκε.

Στο σημείο της πυρκαγιάς η οποία οριοθετήθηκε έσπευσαν 115 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος έκαναν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα κινητά των κατοίκων έφτασε μήνυμα από το 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι σε ετοιμότητα.

Πηγή φωτό και βίντεο: irafina